Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-глава УЕФА вынес обвинения Чеферину и президенту ФИФА
Франция
05 июня 2024, 11:18 | Обновлено 05 июня 2024, 11:44
922
1

Экс-глава УЕФА вынес обвинения Чеферину и президенту ФИФА

Мишель Платини – о нынешнем руководителе УЕФА и Джанни Инфантино

05 июня 2024, 11:18 | Обновлено 05 июня 2024, 11:44
922
1
Экс-глава УЕФА вынес обвинения Чеферину и президенту ФИФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Мишель Платини

Бывший президент УЕФА Мишель Платини обрушился с критикой и обвинениями в адрес нынешнего главы организации Александера Чеферина и президента ФИФА Джанни Инфантино.

«Я знаю многих менеджеров, знал их и раньше, но Чеферин и Инфантино – это никто, они думают исключительно о деньгах. Они создали новую глупую Лигу чемпионов, в которой теперь слишком много матчей. Я бы хотел, чтобы футболом управляли люди с футбольным прошлым. Те, кто действительно разбирается в игре.

Сегодня же этот вид спорта находится в руках менеджеров без истории и тренеров, зацикленных на тактике. Мы должны отдать мяч ребенку, как в свое время вручили фортепиано Моцарту. Тренеры сейчас умеют только рисовать на доске схематические рисунки, наполненные стрелками и движениями. Но футбол – это игра, так пускай футболисты играют свободно», – заявил Платини.

Как известно, ранее Мишель Платини вместе с экс-президентом ФИФА Зеппом Блаттером был участником коррупционного скандала, но летом 2022 года был оправдан швейцарским судом.

По теме:
УЕФА назвал лучшего игрока и символическую сборную Лиги чемпионов
ФОТО. Чеферин наградил Лунина золотой медалью Лиги чемпионов 2023/24
В УЕФА утвердили порядок жеребьевки женского Евро-2025
Мишель Платини Джанни Инфантино УЕФА ФИФА Александер Чеферин
Юрій Остроумов Источник: RMC Sport
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна первая полуфинальная пара у мужчин на Ролан Гаррос
Теннис | 05 июня 2024, 07:20 2
Известна первая полуфинальная пара у мужчин на Ролан Гаррос
Известна первая полуфинальная пара у мужчин на Ролан Гаррос

В битве сойдутся второй и третий сеяные

ОФИЦИАЛЬНО. Джокович снялся с Ролан Гаррос. Известна причина
Теннис | 04 июня 2024, 17:55 7
ОФИЦИАЛЬНО. Джокович снялся с Ролан Гаррос. Известна причина
ОФИЦИАЛЬНО. Джокович снялся с Ролан Гаррос. Известна причина

Янник Синнер станет первой ракеткой мира после завершения турнира

Экс-соперник Усика хочет приобрести английский клуб с украинцем в составе
Футбол | 04.06.2024, 11:17
Экс-соперник Усика хочет приобрести английский клуб с украинцем в составе
Экс-соперник Усика хочет приобрести английский клуб с украинцем в составе
Ребров оценил схему в обороне и рассказал, почему извинился перед Шапаренко
Футбол | 04.06.2024, 17:38
Ребров оценил схему в обороне и рассказал, почему извинился перед Шапаренко
Ребров оценил схему в обороне и рассказал, почему извинился перед Шапаренко
Обнародован рейтинг лучших вратарей сезона. Есть ли в списке Лунин?
Футбол | 05.06.2024, 11:05
Обнародован рейтинг лучших вратарей сезона. Есть ли в списке Лунин?
Обнародован рейтинг лучших вратарей сезона. Есть ли в списке Лунин?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
googlle
І цей розумово відсталий колись керував всім європейським футболом...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чжан Чжилей обратился к Уайлдеру после мегафайта в Эр-Рияде
Чжан Чжилей обратился к Уайлдеру после мегафайта в Эр-Рияде
04.06.2024, 10:40
Бокс
В Германии оценили матч Бундестим с Украиной, который принес ничью 0:0
В Германии оценили матч Бундестим с Украиной, который принес ничью 0:0
04.06.2024, 07:13
Футбол
Два легендарных клуба и неожиданный претендент. Кто хочет купить Лунина?
Два легендарных клуба и неожиданный претендент. Кто хочет купить Лунина?
04.06.2024, 07:11 8
Футбол
Обновлен список претендентов на Золотой мяч. Месси и Кроос улучшили позиции
Обновлен список претендентов на Золотой мяч. Месси и Кроос улучшили позиции
04.06.2024, 06:49 17
Футбол
Джозеф Паркер развеял миф о главной слабости Усика 
Джозеф Паркер развеял миф о главной слабости Усика 
03.06.2024, 11:49
Бокс
Минус Свитолина. Стали известны все участницы 1/4 финала Ролан Гаррос 2024
Минус Свитолина. Стали известны все участницы 1/4 финала Ролан Гаррос 2024
03.06.2024, 19:44 1
Теннис
Лунин изменил свое решение относительно будущего в Реале после финала ЛЧ
Лунин изменил свое решение относительно будущего в Реале после финала ЛЧ
03.06.2024, 12:28 11
Футбол
Четвертая ракетка прокомментировала победу над Свитолиной на Ролан Гаррос
Четвертая ракетка прокомментировала победу над Свитолиной на Ролан Гаррос
03.06.2024, 14:44
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем