Экс-глава УЕФА вынес обвинения Чеферину и президенту ФИФА

Бывший президент УЕФА Мишель Платини обрушился с критикой и обвинениями в адрес нынешнего главы организации Александера Чеферина и президента ФИФА Джанни Инфантино.

«Я знаю многих менеджеров, знал их и раньше, но Чеферин и Инфантино – это никто, они думают исключительно о деньгах. Они создали новую глупую Лигу чемпионов, в которой теперь слишком много матчей. Я бы хотел, чтобы футболом управляли люди с футбольным прошлым. Те, кто действительно разбирается в игре.

Сегодня же этот вид спорта находится в руках менеджеров без истории и тренеров, зацикленных на тактике. Мы должны отдать мяч ребенку, как в свое время вручили фортепиано Моцарту. Тренеры сейчас умеют только рисовать на доске схематические рисунки, наполненные стрелками и движениями. Но футбол – это игра, так пускай футболисты играют свободно», – заявил Платини.

Как известно, ранее Мишель Платини вместе с экс-президентом ФИФА Зеппом Блаттером был участником коррупционного скандала, но летом 2022 года был оправдан швейцарским судом.