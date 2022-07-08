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08 июля 2022, 13:38 | Обновлено 08 июля 2022, 13:39
417
2

Блаттер и Платини были оправданы по делу о коррупции

Швейцарский суд вынес свое решение

08 июля 2022, 13:38 | Обновлено 08 июля 2022, 13:39
417
2
Блаттер и Платини были оправданы по делу о коррупции
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 8 июля суд города Беллинцона в Швейцарии, вынес свое решение по делу о коррупции экс-президентов ФИФА и УЕФА, Зеппа Блаттера и Мишеля Платини соответственно. В итоге оба экс-чиновника были оправданы.

Расследование дела началось еще в 2015 году. Обвинение базировалось на том, что в 2011 году ФИФА выплатил Платини примерно 2 миллиона швейцарских франков.

Сами чиновники в один голос утверждали, что у них существовала устная договоренность по поводу данной выплаты, и она касается консультационной работы Платини в период с 1998 по 2002 годы.

Обоим грозили 18-месячные тюремные сроки.

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Источник The Guardian
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Комментарии 2
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marko2020
Браво Федерація (с).
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Max123
Швейцарский врач сказал что они ничего не брали? Насколько я знаю все футбольные дела в швейцарии через врачей решаются. Сборная Украины не даст соврать.
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