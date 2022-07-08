Блаттер и Платини были оправданы по делу о коррупции

Сегодня, 8 июля суд города Беллинцона в Швейцарии, вынес свое решение по делу о коррупции экс-президентов ФИФА и УЕФА, Зеппа Блаттера и Мишеля Платини соответственно. В итоге оба экс-чиновника были оправданы.

Расследование дела началось еще в 2015 году. Обвинение базировалось на том, что в 2011 году ФИФА выплатил Платини примерно 2 миллиона швейцарских франков.

Сами чиновники в один голос утверждали, что у них существовала устная договоренность по поводу данной выплаты, и она касается консультационной работы Платини в период с 1998 по 2002 годы.

Обоим грозили 18-месячные тюремные сроки.