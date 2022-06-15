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15 июня 2022, 21:21 |
1015
0

Платини и Блаттеру грозят 18-месячные тюремные сроки

Чиновники обвиняются в коррупции

15 июня 2022, 21:21 |
1015
0
Платини и Блаттеру грозят 18-месячные тюремные сроки
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-президентам ФИФА и УЕФА, Зеппу Блаттеру и Мишелю Платини соответственно, грозят 18-месячные условные тюремные сроки.

Именно такое наказание запрашивает швейцарская прокуратура в рамках расследования дела о коррупции. Федеральный суд Беллинцоны вынесет свой приговор по данному делу 8 июля.

Расследование дела началось еще в 2015 году. Обвинение базируется на том, что в 2011 году ФИФА выплатил Платини примерно 2 миллиона швейцарских франков.

Сами чиновники в один голос утверждают, что у них существовала устная договоренность по поводу данной выплаты, и она касается консультационной работы Платини в период с 1998 по 2002 годы.

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Мишель Платини Йозеф Блаттер УЕФА ФИФА коррупция
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Источник France24
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