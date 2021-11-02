Бывших боссов ФИФА и УЕФА Блаттера и Платини обвинили в мошенничестве

Швейцарцы расследуют вероятную коррупцию в ФИФА и УЕФА

  • 02.11.2021 22:55
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  • 2 комментария
Бывших боссов ФИФА и УЕФА Блаттера и Платини обвинили в мошенничестве
© Getty Images/Global Images Ukraine. Зепп Блаттер и Мишель Платини

Прокуратура Швейцарии 2 ноября предъявила обвинения бывшим руководителям мирового и европейского футбола Зеппу Блаттеру и Мишелю Платини в мошенничестве.

Помимо мошенничества, швейцарцы расследуют и вероятную коррупцию в ФИФА и УЕФА при выборе Катара в качестве страны-хозяина чемпионата мира по футболу, когда Блаттер и Платини возглавляли эти организации.

Швейцарская прокуратура объявила, что речь идет о выплате Мишелю Платини двух миллионов швейцарских франков (2,19 млн. долларов США), о которой Зепп Блаттер распорядился в 2011 году. По мнению прокуратуры, платеж нанес ущерб активам ФИФА и повлек незаконное обогащение Платини.

Теперь бывший президент ФИФА Зепп Блаттер и бывший президент УЕФА и суперзвезда футбола 1980-х Мишель Платини ждут суда, который пройдет в ближайшее время.

Блаттер и Платини настаивают, что выплата была полностью законной. Речь идет об увеличении зарплаты, которую Платини запросил задним числом за те годы, когда он работал советником Блаттера в ФИФА, с 1998 по 2002 годы. Оба говорят, что договорились об этой надбавке, когда Платини был советником.

Однако прокуроры отмечают, что Платини попросил заплатить ему через 8 лет после того, как закончил работу советником. В прокуратуре видят эту выплату в другом свете: в 2011 году Зепп Блаттер должен был переизбираться на пост президента ФИФА, а Платини, вероятно, мог повлиять на то, как будут голосовать делегаты от Европы.

Расследование по этому делу началось в 2015 году, и тогда Блаттер и Платини были отлучены от футбола. Оба отрицали это решение в судах, но везде проиграли. До 2015 года 85-летний Зепп Блаттер руководил ФИФА уже 17 лет, а Мишель Платини, которому сейчас 66 лет, собирался стать его преемником. Во вторник адвокат Платини Доминик Неллен заявил, что его клиент «категорически отвергает ложные обвинения».

Источник — BBC

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Kapitoshka
    Kapitoshka, 02.11.2021 23:36
    +2
    Ага прихожу я такий до свого колишнього шефа , опісля так десяти років як звільнився і кажу йому:
    -Дай но мені надцять тисяч гривенників...
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    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 02.11.2021 23:56
    0
    сейчас коррупция не меньше...
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