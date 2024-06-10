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WTA
10 июня 2024, 18:03 | Обновлено 10 июня 2024, 18:04
1983
6

Известная российская теннисистка будет представлять другую страну

Элина Аванесян вскоре получит гражданство Республики Армения

10 июня 2024, 18:03 | Обновлено 10 июня 2024, 18:04
1983
6
Известная российская теннисистка будет представлять другую страну
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Аванесян

Теннисистка Элина Аванесян, занимающая 78-ю позицию теннисного рейтинга WTA, выступит под флагом Армении.

«Да, Элина Аванесян выступит под флагом Армении. Но пока нет ничего официального. Мы ждем, когда она получит гражданство Республики Армения, чтобы все было официально», – заявил заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Карен Гилоян.

Элина Аванесян родилась в Пятигорске, россия, в 2002 году. В феврале 2024 года ее высший рейтинг WTA составлял 60-е место. На завершившемся несколько дней назад Открытом чемпионате Франции она дошла до 4-го круга, проиграв будущей финалистке Жасмин Паолини.

В июне 2022 года о смене российского гражданства на грузинское объявила Натела Дзаламидзе, в июне прошлого года под французский флаг перешла играть Варвара Грачева. В январе этого года стало известно, что за Казахстан будет выступать Александр Шевченко.

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Элина Аванесян смена гражданства
Владимир Клепач Источник: Armenpress
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Микола Захарченко
Прощай немита рассея
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+4
Андрій Заліщук
логічно
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+4
Richard Lewis
І вся ця "дружба народів" нових казашек, вірменок і грузинок продовжуватиме жити і витрачати гроші в такій рідній Мацкві 
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+2
Первый Среди Равных
Вона армянка
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+2
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easterly
По великому рахунку, їй єтнічна вітчизна і не вперається в одне місце - є лазєйка уникати, як мінімум нейтрального прапору, тим і користуються. Всі
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