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  4. Трансфера не будет? Мичел уговорил звездного украинца остаться в Жироне
Испания
10 июня 2024, 15:03 |
1127
0

Трансфера не будет? Мичел уговорил звездного украинца остаться в Жироне

Виктор Цыганков вряд ли покинет клуб летом

10 июня 2024, 15:03 |
1127
0
Трансфера не будет? Мичел уговорил звездного украинца остаться в Жироне
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

26-летний украинский хавбек «Жироны» Виктор Цыганков заинтересовал ряд топовых европейских клубов.

Однако по информации Mas Fichajes, вингер сборной Украины вряд ли покинет каталонский клуб летом. «Жирона» приложит все усилия, чтобы удержать Цыганкова. Клуб и прежде всего главный тренер команды Мичел высоко ценят талант Цыганкова. Наставник не видит команду без Виктора и Цыганков в последнее время тоже склоняется к тому, чтобы провести следующий сезон в «Жироне».

Виктор Цыганков в этом сезоне за «Жирону» во всех турнирах провел 34 матча, забил восемь голов и отдал семь ассистов.

Ранее стала известна причина, по которой Цыганков может отказать топ-клубу из Лондона.

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трансферы Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник: Más Fichajes
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