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  4. В Шахтере назвали минимальную сумму, за которую готовы продать Судакова
Украина. Премьер лига
10 июня 2024, 14:41 |
1547
4

В Шахтере назвали минимальную сумму, за которую готовы продать Судакова

Сергей Палкин считает, что полузащитник покинет клуб, если хорошо сыграет на Евро

10 июня 2024, 14:41 |
1547
4
В Шахтере назвали минимальную сумму, за которую готовы продать Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин назвал минимальную сумму, за которую клуб готов продать украинского полузащитника Георгия Судакова:

«Если он хорошо сыграет на Евро, то, безусловно, покинет клуб. Но даже без Евро многие команды будут его хотеть. Если посмотреть на позицию, на которой он играет, то в мире есть, возможно, 5 игроков его уровня.

Последнее предложение, которое мы получили за Судакова, было 40 миллионов евро плюс бонусы от «Наполи», но мы отклонили его. Меньше чем за 50 миллионов евро мы его точно не продадим. Мне трудно сказать, кто придет следующим, но они точно придут».

В сезоне 2023/24 Георгий Судаков провел 34 матча во всех турнирах, отметившись 10 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

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Дмитро Вербинський Источник: The Telegraph
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Комментарии 4
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Harun Bakircioğlu
Уже 50. Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие 30 млн.
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0
Burevestnik
всьо правільно !!!
нам не нада 80, 
а 2 по 20 і 50 !!!     
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0
Saar
ну тоді цей "мудрик" у вас до пенсії. А "Наполі" хай придивиться до молодіжки збірної Італії U-17 ! 
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0
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