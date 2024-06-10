Игорь ПЕРДУТА: «Ворскла заслуживает быть на высших местах»

Защитник полтавской «Ворсклы» Игорь Пердута подвел итоги сезона 2023/24.

– Игорь, какие впечатления остались от сезона?

– Конечно, хотелось бы большего. Мы хотели выиграть Кубок Украины и выше подняться в турнирной таблице. У нас новый тренерский штаб и новые футболисты, поэтому три месяца для того, чтобы сыграться и тем более, показать свой максимум, это мало. В то же время, наш потенциал очень большой. Мы надеемся, что в следующем чемпионате все сложится лучше, чем сейчас.

– Какой матч из теперь уже прошлого сезона запомнился вам больше всего?

– Наверное, финал Кубка Украины. Мы могли сыграть намного лучше, увереннее и злее. Поэтому определенный осадок остался. Мы не сделали максимум из того, что могли.

– По ходу сезона у команды сменился главный тренер: Виктор Скрипник ушел, пришел Сергей Долганский. Насколько это большой стресс для команды?

– Конечно, когда тренер меняется по ходу чемпионата, это стресс. Но ничего страшного, команда работает дальше, привыкает к новым требованиям для футболистов. Не скажу, что это ключевое или что-то очень серьезное, что мы не показали свой максимум. И все же, мы заслуживаем быть на высших местах, что и докажем в новом сезоне.

– Какие ближайшие планы у команды? Когда выходите из отпуска?

– Отпуск у нас до 24 июня. Затем собираемся и неделю проводим в Полтаве. Далее едем где-то в пределах Украины на сборы.

– Какие планы перед собой персонально ставите на следующий сезон?

– Мне 33 года, я хочу показать максимум своих возможностей и помогать команде решить поставленные задачи. Думаю только о команде. Нам нужно занять место, которое перед нами озвучит руководство клуба. Что касается себя, то это уже второстепенная история. Хочется играть и помогать команде.

– «Ворскла» – одна из команд, где очень активно в основной состав подпускаются молодые футболисты. Как часто вам приходится выступать в роли ментора и давать советы по просьбе младших партнеров по команде?

– В игровом плане конечно, мы, как опытные игроки, всегда подсказываем. Есть очень перспективные молодые ребята, которые хотят прогрессировать. Поэтому кто как просит, кто что спрашивает, тем мы с радостью помогаем. У нас хорошая молодежь, которая сможет прогрессировать и в УПЛ, и конкретно в «Ворскле».

Сезон УПЛ 2023/24 «Ворскла» завершила на 9-м месте в турнирной таблице, набрав 33 очка в 30 матчах.