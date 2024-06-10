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  4. Бущан рассказал, почему Цыганкова называют «кормильцем»
Чемпионат Европы
10 июня 2024, 14:47 |
1094
0

Бущан рассказал, почему Цыганкова называют «кормильцем»

Виктор часто делает так, что партнеры по команде получают премии

10 июня 2024, 14:47 |
1094
0
Бущан рассказал, почему Цыганкова называют «кормильцем»
ФК Динамо. Цыганков, Бущан, Вербич

Голкипер «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан рассказал, почему Виктора Цыганкова называют «кормильцем».

«Виктор Цыганков – это наш кормилец. Он, когда был в «Динамо», забивал и отдавал ассисты. Премия какая-то нам – Витька забил. Он улыбается каждый раз, когда я его так называю», – сказал Бущан.

Отметим, что Цыганков во время выступлений за «Динамо» сыграл 236 матчей во всех турнирах, забил 94 гола и отдал 64 результативные передачи. За сборную он провел 53 матча, забил 12 голов и сделал 5 ассистов.

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Георгий Бущан Виктор Цыганков Динамо Киев сборная Украины по футболу
Владимир Клепач Источник: ВЗбирна
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