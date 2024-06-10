Бущан рассказал, почему Цыганкова называют «кормильцем»

Голкипер «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан рассказал, почему Виктора Цыганкова называют «кормильцем».

«Виктор Цыганков – это наш кормилец. Он, когда был в «Динамо», забивал и отдавал ассисты. Премия какая-то нам – Витька забил. Он улыбается каждый раз, когда я его так называю», – сказал Бущан.

Отметим, что Цыганков во время выступлений за «Динамо» сыграл 236 матчей во всех турнирах, забил 94 гола и отдал 64 результативные передачи. За сборную он провел 53 матча, забил 12 голов и сделал 5 ассистов.