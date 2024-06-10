Бущан рассказал, почему Цыганкова называют «кормильцем»
Виктор часто делает так, что партнеры по команде получают премии
Голкипер «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан рассказал, почему Виктора Цыганкова называют «кормильцем».
«Виктор Цыганков – это наш кормилец. Он, когда был в «Динамо», забивал и отдавал ассисты. Премия какая-то нам – Витька забил. Он улыбается каждый раз, когда я его так называю», – сказал Бущан.
Отметим, что Цыганков во время выступлений за «Динамо» сыграл 236 матчей во всех турнирах, забил 94 гола и отдал 64 результативные передачи. За сборную он провел 53 матча, забил 12 голов и сделал 5 ассистов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля
Сергей Палкин считает, что полузащитник покинет клуб, если хорошо сыграет на Евро