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Чемпионат Европы
09 июня 2024, 16:20 | Обновлено 09 июня 2024, 16:21
2911
0

Малиновский назвал самого выносливого игрока сборной Украины

Руслан уверен, что Виктор Цыганков легко отбегает 120 минут

09 июня 2024, 16:20 | Обновлено 09 июня 2024, 16:21
2911
0
Малиновский назвал самого выносливого игрока сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский назвал футболиста национальной команды, который обладает самой большой выносливостью

«Цыганков. Он может отбегать 120 минут. Если провести тест «йо-йо», то в первой тройке будут Николай Шапаренко и Виктор Цыганков», – сказал Малиновский.

«Йо-йо» представляет собой челночный бег на 20-метровое расстояние между двумя фишками туда и обратно. Его особенность в том, что промежуток между подаваемыми звуковыми сигналами каждый раз сокращается. Тот, кто не успевает или уже не может продолжить работу, сходит с дистанции.

Ранее Малиновский назвал игрока, которому бы доверил бить решающий пенальти на Евро.

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сборная Украины по футболу Руслан Малиновский Евро-2024 Виктор Цыганков
Владимир Клепач Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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