Малиновский назвал самого выносливого игрока сборной Украины

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский назвал футболиста национальной команды, который обладает самой большой выносливостью

«Цыганков. Он может отбегать 120 минут. Если провести тест «йо-йо», то в первой тройке будут Николай Шапаренко и Виктор Цыганков», – сказал Малиновский.

«Йо-йо» представляет собой челночный бег на 20-метровое расстояние между двумя фишками туда и обратно. Его особенность в том, что промежуток между подаваемыми звуковыми сигналами каждый раз сокращается. Тот, кто не успевает или уже не может продолжить работу, сходит с дистанции.

Ранее Малиновский назвал игрока, которому бы доверил бить решающий пенальти на Евро.