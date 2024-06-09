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  4. Малиновский рассказал, кому бы доверил бить решающий пенальти на Евро
Чемпионат Европы
09 июня 2024, 15:39 | Обновлено 09 июня 2024, 15:40
1106
0

Малиновский рассказал, кому бы доверил бить решающий пенальти на Евро

Руслан поражен прогрессом Ильи Забарного

09 июня 2024, 15:39 | Обновлено 09 июня 2024, 15:40
1106
0
Малиновский рассказал, кому бы доверил бить решающий пенальти на Евро
УАФ. Руслан Малиновский

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал, кому бы доверил бить решающий пенальти в финале Евро.

«Забарному, потому что у него психология очень сильная. Для меня это большой пример для молодых футболистов. И по психологии, и по его прогрессу. На каждый сбор приезжаешь и видишь, как он вырос. На каждом сборе он становится сильнее», – сказал Малиновский.

Отметим, что Забарный в этом сезоне сыграл 37 матчей за «Борнмут» в АПЛ и получил награду лучшему игроку команды в сезоне по версии болельщиков.

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Руслан Малиновский Илья Забарный Евро-2024 сборная Украины по футболу
Владимир Клепач Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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