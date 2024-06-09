Малиновский рассказал, кому бы доверил бить решающий пенальти на Евро

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал, кому бы доверил бить решающий пенальти в финале Евро.

«Забарному, потому что у него психология очень сильная. Для меня это большой пример для молодых футболистов. И по психологии, и по его прогрессу. На каждый сбор приезжаешь и видишь, как он вырос. На каждом сборе он становится сильнее», – сказал Малиновский.

Отметим, что Забарный в этом сезоне сыграл 37 матчей за «Борнмут» в АПЛ и получил награду лучшему игроку команды в сезоне по версии болельщиков.