ГВАРДИОЛА: «Хотел бы встретиться с Жироной в полуфинале Лиги чемпионов»
Главный тренер «Манчестер Сити» высоко оценил достижения каталонского клуба
Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола восхитился выступлением «Жироны», которая финишировала на третьем месте в чемпионате Испании и впервые в истории пробилась в Лигу чемпионов.
«Я бы хотел встретиться с «Жироной» в полуфинале Лиги чемпионов. Они провели великолепный сезон и показали впечатляющие достоинства. Я не думаю, что они осознают, что сделали. Они финишировали третьими, сражались за второе место. Было очень приятно наблюдать за их игрой. Убежден, что они будут стабильны в Примере», – сказал Гвардиола.
Отметим, что цвета «Жироны» защищают украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков. Довбик по итогам сезона стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.
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