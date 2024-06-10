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  4. ГВАРДИОЛА: «Хотел бы встретиться с Жироной в полуфинале Лиги чемпионов»
Испания
10 июня 2024, 14:15 |
778
1

ГВАРДИОЛА: «Хотел бы встретиться с Жироной в полуфинале Лиги чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Сити» высоко оценил достижения каталонского клуба

10 июня 2024, 14:15 |
778
1
ГВАРДИОЛА: «Хотел бы встретиться с Жироной в полуфинале Лиги чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола восхитился выступлением «Жироны», которая финишировала на третьем месте в чемпионате Испании и впервые в истории пробилась в Лигу чемпионов.

«Я бы хотел встретиться с «Жироной» в полуфинале Лиги чемпионов. Они провели великолепный сезон и показали впечатляющие достоинства. Я не думаю, что они осознают, что сделали. Они финишировали третьими, сражались за второе место. Было очень приятно наблюдать за их игрой. Убежден, что они будут стабильны в Примере», – сказал Гвардиола.

Отметим, что цвета «Жироны» защищают украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков. Довбик по итогам сезона стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

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Жузеп Гвардиола Жирона Лига чемпионов Артем Довбик Виктор Цыганков
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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Boodya
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