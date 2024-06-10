Гвардиола признался, вернется ли он в Барселону в будущем

53-летний тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола ответил на вопрос, готов ли он в будущем рассмотреть возвращение в каталонскую «Барселону».

«Закрыта ли дверь для моего возможного возвращения в «Барселону» в будущем? Да, дверь закрыта», – признался Жузеп.

Гвардиола возглавлял «Барселона» с 2008 по 2012 год. За это время он выиграл с каталонцами 3 чемпионата Испании и 2 Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Сити» попросило тренера Жузепа Гвардиолу до конца года определиться с тем, подпишет ли он новый контракт.