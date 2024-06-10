Гвардиола признался, вернется ли он в Барселону в будущем
Наставник не готов снова возглавить «сине-гранатовых»
53-летний тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола ответил на вопрос, готов ли он в будущем рассмотреть возвращение в каталонскую «Барселону».
«Закрыта ли дверь для моего возможного возвращения в «Барселону» в будущем? Да, дверь закрыта», – признался Жузеп.
Гвардиола возглавлял «Барселона» с 2008 по 2012 год. За это время он выиграл с каталонцами 3 чемпионата Испании и 2 Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Сити» попросило тренера Жузепа Гвардиолу до конца года определиться с тем, подпишет ли он новый контракт.
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