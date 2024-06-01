Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ман Сити ждет ответ Гвардиолы. У тренера осталась одна большая мотивация
Англия
01 июня 2024, 11:52 |
488
0

Ман Сити ждет ответ Гвардиолы. У тренера осталась одна большая мотивация

Наставник может уйти работать в сборную

01 июня 2024, 11:52 |
488
0
Ман Сити ждет ответ Гвардиолы. У тренера осталась одна большая мотивация
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

По информации ESPN, руководство «Манчестер Сити» попросило тренера Жузепа Гвардиолу до конца года определиться с тем, подпишет ли он новый контракт.

Договор наставника истекает летом 2025 года, а клуб хочет, чтобы испанец остался, но ждет решение Гвардиолы по поводу будущего. «Сити» хочет иметь достаточно времени, чтобы найти замену, если тренер уйдет.

Сообщается, что Гвардиола склоняется к варианту с уходом из команды после нового сезона. У наставника осталась одна большая мотивация в футболе – возглавить национальную сборную.

По теме:
Легендарный экс-игрок Челси дал прогноз на будущее команды
Экс-игрок Арсенала раскритиковал команду. За что досталось Зинченко и Ко?
Арсенал нашел в Нидерландах конкурента Зинченко. Но игрок в лазарете
Манчестер Сити Жузеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ESPN
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ничья с Уэльсом, Роналду потерял трофей, Зинченко сватают в Баварию
Футбол | 01 июня 2024, 11:23 0
Ничья с Уэльсом, Роналду потерял трофей, Зинченко сватают в Баварию
Ничья с Уэльсом, Роналду потерял трофей, Зинченко сватают в Баварию

Главные новости за 31 мая на Sport.ua

Красюк рассказал, когда Усик завершит карьеру
Бокс | 31 мая 2024, 17:08 0
Красюк рассказал, когда Усик завершит карьеру
Красюк рассказал, когда Усик завершит карьеру

Промоутер объяснил, что это будет решение самого бойца

Малик СКОТТ: «Есть только один человек, который может потушить свет Усику»
Бокс | 31.05.2024, 17:52
Малик СКОТТ: «Есть только один человек, который может потушить свет Усику»
Малик СКОТТ: «Есть только один человек, который может потушить свет Усику»
Боруссия Д – Реал. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов
Футбол | 01.06.2024, 09:33
Боруссия Д – Реал. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов
Боруссия Д – Реал. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов
ДОВБИК: «Покер Серлота? Сразу посмотрел, кто в воротах Реала. А там Лунин»
Футбол | 31.05.2024, 21:55
ДОВБИК: «Покер Серлота? Сразу посмотрел, кто в воротах Реала. А там Лунин»
ДОВБИК: «Покер Серлота? Сразу посмотрел, кто в воротах Реала. А там Лунин»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Стало известно, что говорил рефери Усику перед мегафайтом с Фьюри
ВИДЕО. Стало известно, что говорил рефери Усику перед мегафайтом с Фьюри
01.06.2024, 07:12 1
Бокс
Не нокдаун. Уоррен назвал момент, повлиявший на поражение Фьюри Усику
Не нокдаун. Уоррен назвал момент, повлиявший на поражение Фьюри Усику
30.05.2024, 19:00 2
Бокс
Новый тренер легендарного клуба хочет подписать Зинченко за £35 млн
Новый тренер легендарного клуба хочет подписать Зинченко за £35 млн
01.06.2024, 00:03 20
Футбол
Филипп ХРГОВИЧ: «Усик стал жадным пузом»
Филипп ХРГОВИЧ: «Усик стал жадным пузом»
30.05.2024, 10:42 25
Бокс
Лунин признался, сможет ли он сыграть в финале Лиги чемпионов 1 июня
Лунин признался, сможет ли он сыграть в финале Лиги чемпионов 1 июня
30.05.2024, 21:36 11
Футбол
Дэвид Хэй ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис
Дэвид Хэй ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис
01.06.2024, 06:55 1
Бокс
Кто дороже: Лунин или Трубин? Обнародован топ-10 самых дорогих голкиперов
Кто дороже: Лунин или Трубин? Обнародован топ-10 самых дорогих голкиперов
30.05.2024, 23:21 13
Футбол
Особенный возвращается. Моуриньо возглавит клуб не из топовой лиги
Особенный возвращается. Моуриньо возглавит клуб не из топовой лиги
31.05.2024, 10:33 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем