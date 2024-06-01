Ман Сити ждет ответ Гвардиолы. У тренера осталась одна большая мотивация

По информации ESPN, руководство «Манчестер Сити» попросило тренера Жузепа Гвардиолу до конца года определиться с тем, подпишет ли он новый контракт.

Договор наставника истекает летом 2025 года, а клуб хочет, чтобы испанец остался, но ждет решение Гвардиолы по поводу будущего. «Сити» хочет иметь достаточно времени, чтобы найти замену, если тренер уйдет.

Сообщается, что Гвардиола склоняется к варианту с уходом из команды после нового сезона. У наставника осталась одна большая мотивация в футболе – возглавить национальную сборную.