Ман Сити ждет ответ Гвардиолы. У тренера осталась одна большая мотивация
Наставник может уйти работать в сборную
По информации ESPN, руководство «Манчестер Сити» попросило тренера Жузепа Гвардиолу до конца года определиться с тем, подпишет ли он новый контракт.
Договор наставника истекает летом 2025 года, а клуб хочет, чтобы испанец остался, но ждет решение Гвардиолы по поводу будущего. «Сити» хочет иметь достаточно времени, чтобы найти замену, если тренер уйдет.
Сообщается, что Гвардиола склоняется к варианту с уходом из команды после нового сезона. У наставника осталась одна большая мотивация в футболе – возглавить национальную сборную.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные новости за 31 мая на Sport.ua
Промоутер объяснил, что это будет решение самого бойца