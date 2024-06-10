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Украина. Премьер лига
10 июня 2024, 13:25 | Обновлено 10 июня 2024, 13:39
756
0

Стало известно, где Динамо и Шахтер будут проводить летние сборы

Лишь пять клубов УПЛ будут готовиться за границей

10 июня 2024, 13:25 | Обновлено 10 июня 2024, 13:39
756
0
Стало известно, где Динамо и Шахтер будут проводить летние сборы
ФК Динамо

Команды Украинской Премьер-лиги определились с местами, где они будут проводить летние сборы и будут готовиться к новому сезону.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, только 5 из 16 клубов УПЛ планируют летние сборы за рубежом. Это действующие призеры – «Шахтер», «Динамо» и «Кривбасс». Кроме них, это еще «Заря» и «Рух». Только «динамовцы» из этой пятерки местом подготовки выбрали Австрию, все остальные отправятся в Словению.

Ранее стало известно, в каком городе «Динамо» будет играть квалификационные матчи Лиги чемпионов.

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Шахтер Донецк Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Игорь Бурбас
Дмитро Олійник Источник: Игорь Бурбас
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