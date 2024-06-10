Стало известно, где Динамо и Шахтер будут проводить летние сборы

Команды Украинской Премьер-лиги определились с местами, где они будут проводить летние сборы и будут готовиться к новому сезону.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, только 5 из 16 клубов УПЛ планируют летние сборы за рубежом. Это действующие призеры – «Шахтер», «Динамо» и «Кривбасс». Кроме них, это еще «Заря» и «Рух». Только «динамовцы» из этой пятерки местом подготовки выбрали Австрию, все остальные отправятся в Словению.

Ранее стало известно, в каком городе «Динамо» будет играть квалификационные матчи Лиги чемпионов.