Стало известно, в каком городе Динамо будет играть квалификацию ЛЧ
Переговоры о проведении поединков в Люблине находятся в стадии завершения
Киевское «Динамо» будет играть квалификационные матчи Лиги чемпионов 2024/25 в польском городе Люблин, сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside».
По информации источника, переговоры о проведении поединков в одном из старейших поселений Польши находятся на завершающем этапе.
Отмечается, что в случае выхода в групповой этап Лиги чемпионов «бело-синие» будут рассматривать другие стадионы, в частности немецкие, ведь арена в Люблине может вместить лишь 15500 болельщиков, что является недостаточным количеством для игр основной стадии самого престижного европейского турнира.
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