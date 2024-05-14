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  4. Стало известно, в каком городе Динамо будет играть квалификацию ЛЧ
Украина. Премьер лига
14 мая 2024, 11:06 |
1864
1

Стало известно, в каком городе Динамо будет играть квалификацию ЛЧ

Переговоры о проведении поединков в Люблине находятся в стадии завершения

14 мая 2024, 11:06 |
1864
1
Стало известно, в каком городе Динамо будет играть квалификацию ЛЧ
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» будет играть квалификационные матчи Лиги чемпионов 2024/25 в польском городе Люблин, сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside».

По информации источника, переговоры о проведении поединков в одном из старейших поселений Польши находятся на завершающем этапе.

Отмечается, что в случае выхода в групповой этап Лиги чемпионов «бело-синие» будут рассматривать другие стадионы, в частности немецкие, ведь арена в Люблине может вместить лишь 15500 болельщиков, что является недостаточным количеством для игр основной стадии самого престижного европейского турнира.

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Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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Андрій Заліщук
в групу ЛЧ Динамо не вийде на жаль, а вот за ЛЄ і ЛК можна поборотися
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