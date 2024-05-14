Стало известно, в каком городе Динамо будет играть квалификацию ЛЧ

Киевское «Динамо» будет играть квалификационные матчи Лиги чемпионов 2024/25 в польском городе Люблин, сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside».

По информации источника, переговоры о проведении поединков в одном из старейших поселений Польши находятся на завершающем этапе.

Отмечается, что в случае выхода в групповой этап Лиги чемпионов «бело-синие» будут рассматривать другие стадионы, в частности немецкие, ведь арена в Люблине может вместить лишь 15500 болельщиков, что является недостаточным количеством для игр основной стадии самого престижного европейского турнира.