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Англия
10 июня 2024, 12:49 | Обновлено 10 июня 2024, 12:56
1097
0

Манчестер Юнайтед определился с кандидатами на замену Тен Хагу

Команду могут возглавить Де Дзерби или Саутгейт

10 июня 2024, 12:49 | Обновлено 10 июня 2024, 12:56
1097
0
Манчестер Юнайтед определился с кандидатами на замену Тен Хагу
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед

54-летний нидерландский специалист Эрик тен Хаг может покинуть должность главного тренера «Манчестер Юнайтед».

По информации The Athletic, руководство английского гранда определилось с двумя вероятными преемниками Тен Хага, если в итоге будет принято решение об увольнении нидерландского специалиста. «Красные дьяволы» рассматривают две кандидатуры – экс-тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби и наставника сборной Англии Гарета Саутгейта.

Ранее сообщалось, что Томас Тухель отказался возглавлять «Манчестер Юнайтед».

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Эрик тен Хаг Гарет Саутгейт Роберто Де Дзерби назначение тренера Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитро Олійник Источник: The Athletic
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