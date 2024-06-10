Манчестер Юнайтед определился с кандидатами на замену Тен Хагу
Команду могут возглавить Де Дзерби или Саутгейт
54-летний нидерландский специалист Эрик тен Хаг может покинуть должность главного тренера «Манчестер Юнайтед».
По информации The Athletic, руководство английского гранда определилось с двумя вероятными преемниками Тен Хага, если в итоге будет принято решение об увольнении нидерландского специалиста. «Красные дьяволы» рассматривают две кандидатуры – экс-тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби и наставника сборной Англии Гарета Саутгейта.
Ранее сообщалось, что Томас Тухель отказался возглавлять «Манчестер Юнайтед».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Словенец установил достижение, которого ранее не было
Лишь пять клубов УПЛ будут готовиться за границей