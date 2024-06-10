Манчестер Юнайтед определился с кандидатами на замену Тен Хагу

54-летний нидерландский специалист Эрик тен Хаг может покинуть должность главного тренера «Манчестер Юнайтед».

По информации The Athletic, руководство английского гранда определилось с двумя вероятными преемниками Тен Хага, если в итоге будет принято решение об увольнении нидерландского специалиста. «Красные дьяволы» рассматривают две кандидатуры – экс-тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби и наставника сборной Англии Гарета Саутгейта.

Ранее сообщалось, что Томас Тухель отказался возглавлять «Манчестер Юнайтед».