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Украина. Премьер лига
10 июня 2024, 11:50 | Обновлено 10 июня 2024, 11:53
439
0

Экс-тренер сборной Украины назвал самого образцового украинского футболиста

Йожеф Сабо – о Сергее Реброве

10 июня 2024, 11:50 | Обновлено 10 июня 2024, 11:53
439
0
Экс-тренер сборной Украины назвал самого образцового украинского футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением относительно лучшего в истории украинского атакующего полузащитника, или нападающего в оттяжке.

«Конечно, Ребров! Это я склеил Реброва и Шевченко в нападении. Сергей – забивной, режимный, никогда не нарушал дисциплину, все выполнял. Также Ребров хорошо отрабатывал в обороне, в отличие от того же Шевченко. Ребров – это пример всем футболистам!

Сергей очень увлекался радиолюбительством, но это мне не мешало. До двух часов ночи он не сидел, в основном после ужина занимался. Мне на него никто не жаловался, и я ему замечаний по этому поводу не делал», – рассказал 84-летний Сабо о Реброве, который сейчас возглавляет национальную команду Украины.

Ранее Сергей Ребров поделился эмоциями от спарринга Украины с Польшей.

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Йожеф Сабо Сергей Ребров сборная Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник: zbirna.com
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