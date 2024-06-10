Экс-тренер сборной Украины назвал самого образцового украинского футболиста
Йожеф Сабо – о Сергее Реброве
Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением относительно лучшего в истории украинского атакующего полузащитника, или нападающего в оттяжке.
«Конечно, Ребров! Это я склеил Реброва и Шевченко в нападении. Сергей – забивной, режимный, никогда не нарушал дисциплину, все выполнял. Также Ребров хорошо отрабатывал в обороне, в отличие от того же Шевченко. Ребров – это пример всем футболистам!
Сергей очень увлекался радиолюбительством, но это мне не мешало. До двух часов ночи он не сидел, в основном после ужина занимался. Мне на него никто не жаловался, и я ему замечаний по этому поводу не делал», – рассказал 84-летний Сабо о Реброве, который сейчас возглавляет национальную команду Украины.
Ранее Сергей Ребров поделился эмоциями от спарринга Украины с Польшей.
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