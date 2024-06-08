ВИДЕО. Ребров поделился эмоциями от спарринга Украины с Польшей

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров после товарищеского матча с командой Польши (1:3), который 7 июня состоялся в Варшаве, дал оценку действиям подопечных.

Напомним, ранее украинский специалист Олег Федорчук разобрал действия каждого футболиста сборной Украины в матче с командой Польши.