Чемпионат Европы08 июня 2024, 11:26 | Обновлено 08 июня 2024, 11:33
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ВИДЕО. Ребров поделился эмоциями от спарринга Украины с Польшей
Тренер – о поражении в товарищеском матче
08 июня 2024, 11:26 | Обновлено 08 июня 2024, 11:33
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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров после товарищеского матча с командой Польши (1:3), который 7 июня состоялся в Варшаве, дал оценку действиям подопечных.
Напомним, ранее украинский специалист Олег Федорчук разобрал действия каждого футболиста сборной Украины в матче с командой Польши.
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