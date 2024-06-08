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Чемпионат Европы
08 июня 2024, 11:26 | Обновлено 08 июня 2024, 11:33
1032
0

ВИДЕО. Ребров поделился эмоциями от спарринга Украины с Польшей

Тренер – о поражении в товарищеском матче

08 июня 2024, 11:26 | Обновлено 08 июня 2024, 11:33
1032
0
ВИДЕО. Ребров поделился эмоциями от спарринга Украины с Польшей
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров после товарищеского матча с командой Польши (1:3), который 7 июня состоялся в Варшаве, дал оценку действиям подопечных.

Напомним, ранее украинский специалист Олег Федорчук разобрал действия каждого футболиста сборной Украины в матче с командой Польши.

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Сергей Ребров Польша - Украина сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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