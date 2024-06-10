Сабо составил символическую команду лучших игроков в истории Украины

Известный в прошлом тренер Йожеф Сабо составил символическую команду лучших игроков в истории сборной Украины.

«Шовковский – Миколенко, Головко, Ващук, Лужный – Бражко, Максимов, Коноплянка, Ярмоленко – Ребров – Шевченко», – именно такую символическую сборную назвал Сабо.

Сборная Украины начнет свой путь на Евро 17 июня матчем против Румынии. Подопечным Реброва в группе E также будут противостоять Словакия (21 июня) и Бельгия (26 июня).

Ранее Сабо признался, кто сейчас лучший футболист в сборной Украины.