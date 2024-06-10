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  4. Сабо составил символическую команду лучших игроков в истории Украины
Сборная УКРАИНЫ
10 июня 2024, 11:51 |
1062
0

Сабо составил символическую команду лучших игроков в истории Украины

В символическую команду попали три действующих игрока сборной

10 июня 2024, 11:51 |
1062
0
Сабо составил символическую команду лучших игроков в истории Украины
Йожеф Сабо

Известный в прошлом тренер Йожеф Сабо составил символическую команду лучших игроков в истории сборной Украины.

«Шовковский – Миколенко, Головко, Ващук, Лужный – Бражко, Максимов, Коноплянка, Ярмоленко – Ребров – Шевченко», – именно такую символическую сборную назвал Сабо.

Сборная Украины начнет свой путь на Евро 17 июня матчем против Румынии. Подопечным Реброва в группе E также будут противостоять Словакия (21 июня) и Бельгия (26 июня).

Ранее Сабо признался, кто сейчас лучший футболист в сборной Украины.

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Йожеф Сабо сборная Украины по футболу Александр Шовковский Виталий Миколенко Александр Головко Владислав Ващук Владимир Бражко Валерий Залужный Юрий Максимов Евгений Коноплянка Андрей Ярмоленко Сергей Ребров Андрей Шевченко
Дмитро Олійник Источник: zbirna.com
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