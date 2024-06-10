Агуэро назвал лучшего игрока нынешнего Ман Сити. Прав ли легенда?

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро признался, какого игрока из «горожан» он считает лучшим в команде на сегодня.

«Я обратил внимание на Фодена еще тогда, когда он только начинал тренироваться с основой в 16-летнем возрасте. Он был ребенком, но уже в то время было понятно, что он может преуспеть в Премьер-лиге. Думаю, у Фила невероятное будущее в «Манчестер Сити». Я считаю его самым совершенным игроком команды на данный момент», – заявил Агуэро.

Как известно, Серхио Агуэро завершил карьеру из-за проблем с сердцем в 2021 году.

Он провел 101 игру за сборную Аргентины, забил 42 гола. На клубном уровне аргентинец защищал цвета «Барселоны», «Манчестер Сити», «Атлетико» Мадрид и «Индепендьенте».

Ранее сообщалось, что в Кубке Аргентины побит возрастной рекорд Серхио Агуэро.