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Англия
10 июня 2024, 10:45 | Обновлено 10 июня 2024, 10:55
651
0

Агуэро назвал лучшего игрока нынешнего Ман Сити. Прав ли легенда?

Аргентинец оценил состав «горожан»

10 июня 2024, 10:45 | Обновлено 10 июня 2024, 10:55
651
0
Агуэро назвал лучшего игрока нынешнего Ман Сити. Прав ли легенда?
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Агуэро (справа)

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро признался, какого игрока из «горожан» он считает лучшим в команде на сегодня.

«Я обратил внимание на Фодена еще тогда, когда он только начинал тренироваться с основой в 16-летнем возрасте. Он был ребенком, но уже в то время было понятно, что он может преуспеть в Премьер-лиге. Думаю, у Фила невероятное будущее в «Манчестер Сити». Я считаю его самым совершенным игроком команды на данный момент», – заявил Агуэро.

Как известно, Серхио Агуэро завершил карьеру из-за проблем с сердцем в 2021 году.

Он провел 101 игру за сборную Аргентины, забил 42 гола. На клубном уровне аргентинец защищал цвета «Барселоны», «Манчестер Сити», «Атлетико» Мадрид и «Индепендьенте».

Ранее сообщалось, что в Кубке Аргентины побит возрастной рекорд Серхио Агуэро.

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Серхио Агуэро Фил Фоден Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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