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Украина. Премьер лига
10 июня 2024, 10:26 |
273
0

Гендиректор Черноморца: «Намерены продлить группу игроков»

Анатолий Мисюра рассказал о кадровых намерениях одесситов

10 июня 2024, 10:26 |
273
0
Гендиректор Черноморца: «Намерены продлить группу игроков»
dynamo.kiev.ua. Анатолий Мисюра

Массовый уход футболистов из одесского «Черноморца» стал уже привычным явлением не только в этом десятилетии, но и в предыдущем. Не стало исключением и нынешнее межсезонье, в котором команду Романа Григорчука один за другим продолжают покидать игроки. Часть из них уже трудоустроилась в других клубах, остальные в роли свободных агентов находится на пути к этому.

Sport.ua поинтересовался у генерального директора клуба Анатолия Мисюры дальнейшей судьбой трех лучших по мнению болельщиков «Черноморца» футболистов – полузащитников Артура Авагимяна, Зиги Бадибанги и вратаря Даниила Варакуты (у первого из них завершается срок аренды, а у двух других подходят к окончанию контракты).

– Все трое отдыхают. Их судьбы находятся в стадии определения.

– Есть ли вероятность, что они или кто-то из них в команде останутся?

– Вероятность есть. Однако могу сказать, что на сегодня она есть, но до конкретики относительно подписания документа мы не договорились. Если я скажу о том, что с кем-то договорились, а завтра может такое быть, что футболист скажет, что ему нужен новый «Бентли». А мы скажем: «У нас есть только новая «Таврия». То есть все в процессе по всем трем – как по Авагимяну общаемся, так и по Бадибанге разговариваем. Это же самое могу сказать и о Варакуте.

– Что касается Авагимяна, права на которого принадлежат «Александрии», то планируете выкупить его контракт или продлить соглашение об аренде?

– Хотим, чтобы намерения продолжить сотрудничество с этим футболистом реализовались. Будем работать над обоими названными вами вариантами.

Ранее сообщалось, что «Верес» может подписать экс-голкипера «Черноморца».

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Анатолий Мисюра Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Артур Авагимян аренда игрока Александрия Зиги Бадибанга Даниил Варакута свободный агент продление контракта инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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