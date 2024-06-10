Известны главные претенденты на Цыганкова. Какая позиция у Жироны?

Украинский хавбек «Жироны» Виктор Цыганков может сменить клуб в летнее трансферное окно.

По информации испанского издания Mundo Deportivo, активный интерес к Цыганкову продолжает проявлять мюнхенская «Бавария». Кроме немецкого гранда на Цыганкова претендуют клубы АПЛ. Отмечается, что «Жирона» не горит желанием продавать Цыганкова, ибо его клаусула составляет лишь 30 миллионов евро. Каталонцы стремятся согласовать новый контракт с Виктором, где будет прописана значительно большая сумма отступных.

Ранее стала известна причина, по которой Цыганков может отказать топ-клубу из Лондона.