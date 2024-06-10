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  4. Известны главные претенденты на Цыганкова. Какая позиция у Жироны?
Чемпионат Европы
10 июня 2024, 10:36 |
437
0

Известны главные претенденты на Цыганкова. Какая позиция у Жироны?

Каталонцы не имеют желания продавать украинца и хотят заключить с ним новый контракт

10 июня 2024, 10:36 |
437
0
Известны главные претенденты на Цыганкова. Какая позиция у Жироны?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский хавбек «Жироны» Виктор Цыганков может сменить клуб в летнее трансферное окно.

По информации испанского издания Mundo Deportivo, активный интерес к Цыганкову продолжает проявлять мюнхенская «Бавария». Кроме немецкого гранда на Цыганкова претендуют клубы АПЛ. Отмечается, что «Жирона» не горит желанием продавать Цыганкова, ибо его клаусула составляет лишь 30 миллионов евро. Каталонцы стремятся согласовать новый контракт с Виктором, где будет прописана значительно большая сумма отступных.

Ранее стала известна причина, по которой Цыганков может отказать топ-клубу из Лондона.

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Виктор Цыганков Жирона трансферы Ла Лиги трансферы Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Олійник Источник: Mundo Deportivo
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