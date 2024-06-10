Появился покупатель на Эвертон с Миколенко. Купит второй клуб?
«Синих» намерен приобрести Дэн Фридкин
Миллиардер Дэн Фридкин, который владеет римской «Ромой», хочет стать собственником английского клуба «Эвертон», цвета которого защищает украинец Виталий Миколенко.
Американец Фридкин, чье состояние оценивается в 4,8 млрд фунтов, уже ведет работу над тем, чтобы заключить эксклюзивное соглашение о покупке 94% акций «Эвертона», которые находятся в собственности нынешнего владельца «ирисок» Фархада Мошири.
Также сообщается, что конкуренцию Фридкину составит совладелец «Кристал Пэлас» Джон Текстор. Он намерен продать 45% акций «орлов», чтобы затем стать собственником «Эвертона».
Напомним, не так давно провалилась сделка по продаже «Эвертона» инвестиционной фирме 777 Partners из Майами.
«Эвертон» по итогам прошедшего сезона занял 15-е место в АПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Самой дорогой сборной турнира является команда Англии
Интер интересовался Андреем, но их спугнула информация о продлении контракта с Реалом