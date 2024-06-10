Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Появился покупатель на Эвертон с Миколенко. Купит второй клуб?
Англия
10 июня 2024, 10:04 |
636
0

Появился покупатель на Эвертон с Миколенко. Купит второй клуб?

«Синих» намерен приобрести Дэн Фридкин

10 июня 2024, 10:04 |
636
0
Появился покупатель на Эвертон с Миколенко. Купит второй клуб?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Миллиардер Дэн Фридкин, который владеет римской «Ромой», хочет стать собственником английского клуба «Эвертон», цвета которого защищает украинец Виталий Миколенко.

Американец Фридкин, чье состояние оценивается в 4,8 млрд фунтов, уже ведет работу над тем, чтобы заключить эксклюзивное соглашение о покупке 94% акций «Эвертона», которые находятся в собственности нынешнего владельца «ирисок» Фархада Мошири.

Также сообщается, что конкуренцию Фридкину составит совладелец «Кристал Пэлас» Джон Текстор. Он намерен продать 45% акций «орлов», чтобы затем стать собственником «Эвертона».

Напомним, не так давно провалилась сделка по продаже «Эвертона» инвестиционной фирме 777 Partners из Майами.

«Эвертон» по итогам прошедшего сезона занял 15-е место в АПЛ.

По теме:
Бывший тренер Мудрика может возглавить Лестер
Исторический контракт. Ман Сити предложит новый договор своей суперзвезде
Ливерпуль готовит первый трансфер эпохи Слота
Дэн Фридкин Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На каком месте Украина? Назван рейтинг самых дорогих сборных Евро-2024
Футбол | 10 июня 2024, 10:21 0
На каком месте Украина? Назван рейтинг самых дорогих сборных Евро-2024
На каком месте Украина? Назван рейтинг самых дорогих сборных Евро-2024

Самой дорогой сборной турнира является команда Англии

Итальянский гранд хотел подписать Лунина, но отказался. Известна причина
Футбол | 09 июня 2024, 17:29 3
Итальянский гранд хотел подписать Лунина, но отказался. Известна причина
Итальянский гранд хотел подписать Лунина, но отказался. Известна причина

Интер интересовался Андреем, но их спугнула информация о продлении контракта с Реалом

Дончич навсегда вошел в историю Далласа
Баскетбол | 10.06.2024, 08:50
Дончич навсегда вошел в историю Далласа
Дончич навсегда вошел в историю Далласа
Леннокс Льюис назвал бой, который хочет увидеть больше, чем любой другой
Бокс | 09.06.2024, 20:10
Леннокс Льюис назвал бой, который хочет увидеть больше, чем любой другой
Леннокс Льюис назвал бой, который хочет увидеть больше, чем любой другой
Лунин изъявил желание присоединиться к принципиальному сопернику Реала
Футбол | 10.06.2024, 03:01
Лунин изъявил желание присоединиться к принципиальному сопернику Реала
Лунин изъявил желание присоединиться к принципиальному сопернику Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пихаленок обратился к Днепру-1 после перехода в Динамо
Пихаленок обратился к Днепру-1 после перехода в Динамо
08.06.2024, 23:52 12
Футбол
Малиновский сообщил, как Ребров отреагировал на поражение Украины от Польши
Малиновский сообщил, как Ребров отреагировал на поражение Украины от Польши
08.06.2024, 23:10 2
Футбол
Эдди ХИРН: «Нам нужно, чтобы Усик был честным и признался»
Эдди ХИРН: «Нам нужно, чтобы Усик был честным и признался»
08.06.2024, 17:19 18
Бокс
Определены финалисты чемпионата Европы 2024 по мини-футболу
Определены финалисты чемпионата Европы 2024 по мини-футболу
08.06.2024, 15:15
Футбол
Усик признался, является ли Чжан Чжилей топ-боксером на данный момент
Усик признался, является ли Чжан Чжилей топ-боксером на данный момент
08.06.2024, 08:33 3
Бокс
Напряженная серия пенальти. Определен победитель ЧЕ-2024 по мини-футболу
Напряженная серия пенальти. Определен победитель ЧЕ-2024 по мини-футболу
08.06.2024, 22:59
Футбол
Украинский боксер рассказал, как прошел его спарринг с Чжаном Чжилеем
Украинский боксер рассказал, как прошел его спарринг с Чжаном Чжилеем
08.06.2024, 23:34 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем