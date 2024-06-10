Появился покупатель на Эвертон с Миколенко. Купит второй клуб?

Миллиардер Дэн Фридкин, который владеет римской «Ромой», хочет стать собственником английского клуба «Эвертон», цвета которого защищает украинец Виталий Миколенко.

Американец Фридкин, чье состояние оценивается в 4,8 млрд фунтов, уже ведет работу над тем, чтобы заключить эксклюзивное соглашение о покупке 94% акций «Эвертона», которые находятся в собственности нынешнего владельца «ирисок» Фархада Мошири.

Также сообщается, что конкуренцию Фридкину составит совладелец «Кристал Пэлас» Джон Текстор. Он намерен продать 45% акций «орлов», чтобы затем стать собственником «Эвертона».

Напомним, не так давно провалилась сделка по продаже «Эвертона» инвестиционной фирме 777 Partners из Майами.

«Эвертон» по итогам прошедшего сезона занял 15-е место в АПЛ.