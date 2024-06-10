Рейтинг WTA. Костюк обновила личный рекорд и стала первой ракеткой Украины

Две прошлые недели женщины провели на Ролан Гаррос. Ига Свёнтек защитила титул и осталась первой. Коко Гофф воспользовалась осечкой Арины Соболенко и дебютировала на второй строчку мирового рейтинга.

В возрасте 28 лет в топ-10 впервые попала финалистка грунтового мейджора Жасмин Паолини. Даниэль Коллинс покинула первую десятку. Полуфиналистка Мирра Андреева обновила личное достижение – 23 место.

Топ-10 рейтинга WTA

Марта Костюк, поднявшись на 17-ю позицию, обновила личное достижение в рейтинге WTA и стала первой ракеткой Украины. Элина Свитолина не смогла удержаться в топ-20. Зато в топ-30 поднялась Даяна Ястремская, немного улучшили свое положение Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева, личный рекорд обновила Анастасия Соболева. Леся Цуренко, Дарья Снигур, Катерина Байндл и Катарина Завацкая опустились в рейтинге.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге хороший прогресс показали Надежда Киченок и Марта Костюк, очень много позиций потеряла Катерина Володько. У остальных изменения незначительные.

Украинки в топ-400 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке Коко Гофф поднялась на четвертую строчку, Паолини – на пятую. Эмма Наварро опустилась с 6-й на 10-ю позицию.

Чемпионская гонка WTA

Марта Костюк осталась девятой, но отставание от первой восьмерке увеличилось. Ястремская сохранила место в топ-20, Свитолина подтянулась ближе к двадцатке лучших. Ангелина Калинина и Леся Цуренко опустились. Немного в плюсе Юлия Стародубцева и Дарья Снигур, Катарина Завацкая потеряла 12 позиций.

Украинки в Чемпионской гонке WTA