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  4. Рейтинг WTA. Костюк обновила личный рекорд и стала первой ракеткой Украины
WTA
10 июня 2024, 10:10 |
1309
0

Рейтинг WTA. Костюк обновила личный рекорд и стала первой ракеткой Украины

Жасмин Паолини в 28 лет дебютировала в топ-10

10 июня 2024, 10:10 |
1309
0
Рейтинг WTA. Костюк обновила личный рекорд и стала первой ракеткой Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Две прошлые недели женщины провели на Ролан Гаррос. Ига Свёнтек защитила титул и осталась первой. Коко Гофф воспользовалась осечкой Арины Соболенко и дебютировала на второй строчку мирового рейтинга.

В возрасте 28 лет в топ-10 впервые попала финалистка грунтового мейджора Жасмин Паолини. Даниэль Коллинс покинула первую десятку. Полуфиналистка Мирра Андреева обновила личное достижение – 23 место.

Топ-10 рейтинга WTA

Марта Костюк, поднявшись на 17-ю позицию, обновила личное достижение в рейтинге WTA и стала первой ракеткой Украины. Элина Свитолина не смогла удержаться в топ-20. Зато в топ-30 поднялась Даяна Ястремская, немного улучшили свое положение Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева, личный рекорд обновила Анастасия Соболева. Леся Цуренко, Дарья Снигур, Катерина Байндл и Катарина Завацкая опустились в рейтинге.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге хороший прогресс показали Надежда Киченок и Марта Костюк, очень много позиций потеряла Катерина Володько. У остальных изменения незначительные.

Украинки в топ-400 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке Коко Гофф поднялась на четвертую строчку, Паолини – на пятую. Эмма Наварро опустилась с 6-й на 10-ю позицию.

Чемпионская гонка WTA

Марта Костюк осталась девятой, но отставание от первой восьмерке увеличилось. Ястремская сохранила место в топ-20, Свитолина подтянулась ближе к двадцатке лучших. Ангелина Калинина и Леся Цуренко опустились. Немного в плюсе Юлия Стародубцева и Дарья Снигур, Катарина Завацкая потеряла 12 позиций.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Мария Саккари Дарья Снигур Ига Свёнтек Анастасия Соболева Александра Олейникова Юлия Стародубцева
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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