Бывший тренер Мудрика может возглавить Лестер

Английский «Лестер» контактировал с бывшим главным тренером «Брайтона» и «Челси» Грэмом Поттером, сообщает авторитетное британское издание The Telegraph.

49-летний специалист уже больше года находится в статусе безработного после увольнения из лондонского «Челси».

В прошлой кампании «лис» возглавлял Энцо Мареска, который с нового сезона будет работать в «Челси». С итальянцем «Лестер» сумел победить в Чемпионшипе, набрав 97 очков в 46 матчах.

Ранее сообщалось, что «Лестер» может возглавить Уле Гуннар Сульшер.