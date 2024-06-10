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Англия
10 июня 2024, 10:13 | Обновлено 10 июня 2024, 10:27
275
0

Бывший тренер Мудрика может возглавить Лестер

Грэм Поттер рассматривается как следующий тренер «лис» после Энцо Марески

10 июня 2024, 10:13 | Обновлено 10 июня 2024, 10:27
275
0
Бывший тренер Мудрика может возглавить Лестер
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Английский «Лестер» контактировал с бывшим главным тренером «Брайтона» и «Челси» Грэмом Поттером, сообщает авторитетное британское издание The Telegraph.

49-летний специалист уже больше года находится в статусе безработного после увольнения из лондонского «Челси».

В прошлой кампании «лис» возглавлял Энцо Мареска, который с нового сезона будет работать в «Челси». С итальянцем «Лестер» сумел победить в Чемпионшипе, набрав 97 очков в 46 матчах.

Ранее сообщалось, что «Лестер» может возглавить Уле Гуннар Сульшер.

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Грэм Поттер Энцо Мареска Лестер Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу назначение тренера
Дмитро Вербинський Источник: The Telegraph
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