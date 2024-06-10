Бывший тренер Мудрика может возглавить Лестер
Грэм Поттер рассматривается как следующий тренер «лис» после Энцо Марески
Английский «Лестер» контактировал с бывшим главным тренером «Брайтона» и «Челси» Грэмом Поттером, сообщает авторитетное британское издание The Telegraph.
49-летний специалист уже больше года находится в статусе безработного после увольнения из лондонского «Челси».
В прошлой кампании «лис» возглавлял Энцо Мареска, который с нового сезона будет работать в «Челси». С итальянцем «Лестер» сумел победить в Чемпионшипе, набрав 97 очков в 46 матчах.
Ранее сообщалось, что «Лестер» может возглавить Уле Гуннар Сульшер.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мирча высказался о поединке сборных Румынии и Лихтенштейна
Руслан уверен, что Виктор Цыганков легко отбегает 120 минут