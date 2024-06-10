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Англия
10 июня 2024, 09:06 |
205
0

Ливерпуль готовит первый трансфер эпохи Слота

Мерсисайдцы намерены подписать Эдерсона

10 июня 2024, 09:06 |
205
0
Ливерпуль готовит первый трансфер эпохи Слота
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдерсон

Английский «Ливерпуль» находится в активном поиске вариантов усиления клубной команды, которую, как известно, в преддверии сезона-2024/2025 возглавил Арне Слот.

Мерсисайдцы близки к договоренности по переходу бразильского полузащитника «Аталанты» Эдерсона.

24-летний Эдерсон игроком бергамасков стал летом 2022 года, перейдя из «Салернитаны» за 21,4 млн евро. Контракт бразильца с «Аталантой» рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Эдерсон провел 53 матча за «Аталанту» во всех турнирах, забил 7 голов, сделал 1 ассист.

Чемпионат Англии сезона-2023/2024 «Ливерпуль» завершил на 3-м месте, набрав 82 очка.

Ранее сообщалось, что Мохамед Салах признан лучшим игроком «Ливерпуля» по итогам прошедшего сезона.

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трансферы АПЛ Эдерсон Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: FourFourTwo
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