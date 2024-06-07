В который раз. Салах признан MVP сезона в Ливерпуле

Нападающий Мохамед Салах стал лучшим игроком сезона-2023/2024 в «Ливерпуле».

Египтянин получил большинство среди болельщиков, опередив в топ-3 Вирджила ван Дейка и Алексиса Макаллистера.

31-летний Салах удостоен этого титула в четвертый раз за семь лет в клубе.

В прошедшей камапнии Мохамед Салах, став лучшим бомбардиром команды, сыграл в 44 матчах, забил 25 голов, сделал 133 ассистов во всех турнирах.

В сезоне-2023/2024 Салах трижды признавался игроком месяца в «Ливерпуле» в период с сентября по ноябрь, а также был лучшим игроком АПЛ в октябре.