В который раз. Салах признан MVP сезона в Ливерпуле
Нападающий удостоен почетного признания
Нападающий Мохамед Салах стал лучшим игроком сезона-2023/2024 в «Ливерпуле».
Египтянин получил большинство среди болельщиков, опередив в топ-3 Вирджила ван Дейка и Алексиса Макаллистера.
31-летний Салах удостоен этого титула в четвертый раз за семь лет в клубе.
В прошедшей камапнии Мохамед Салах, став лучшим бомбардиром команды, сыграл в 44 матчах, забил 25 голов, сделал 133 ассистов во всех турнирах.
В сезоне-2023/2024 Салах трижды признавался игроком месяца в «Ливерпуле» в период с сентября по ноябрь, а также был лучшим игроком АПЛ в октябре.
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