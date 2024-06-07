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Англия
07 июня 2024, 13:43 | Обновлено 07 июня 2024, 13:48
149
0

В который раз. Салах признан MVP сезона в Ливерпуле

Нападающий удостоен почетного признания

07 июня 2024, 13:43 | Обновлено 07 июня 2024, 13:48
149
0
В который раз. Салах признан MVP сезона в Ливерпуле
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Нападающий Мохамед Салах стал лучшим игроком сезона-2023/2024 в «Ливерпуле».

Египтянин получил большинство среди болельщиков, опередив в топ-3 Вирджила ван Дейка и Алексиса Макаллистера.

31-летний Салах удостоен этого титула в четвертый раз за семь лет в клубе.

В прошедшей камапнии Мохамед Салах, став лучшим бомбардиром команды, сыграл в 44 матчах, забил 25 голов, сделал 133 ассистов во всех турнирах.

В сезоне-2023/2024 Салах трижды признавался игроком месяца в «Ливерпуле» в период с сентября по ноябрь, а также был лучшим игроком АПЛ в октябре.

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Вирджил ван Дейк Алексис Макаллистер Мохамед Салах Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: ФК Ливерпуль
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