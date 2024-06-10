Легендарный экс-игрок Ливерпуля предсказал развязку борьбы на Евро-2024
Джейми Каррагер выступил с прогнозом
Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер, который сейчас специализируется на экспертном мнении, поделился мыслями о борьбе на предстоящем чемпионате Европы.
Среди прочего Каррагер заявил, что сборная Англии обязательно выйдет в полуфинал турнира. Там она, по мнению Джейми, проиграет Франции. Та, в свою очередь, в финале сойдется со сборной Германии, для которой турнир, как известно, будет домашним.
Трофей Евро-2024, как считает Каррагер, достанется французам.
Как известно, Евро-2024 начнется 14 июня и будет продолжаться до 14 июля.
Ранее Джейми Каррагер оценил разницу ухода Клоппа с уходами Венгера и Фергюсона.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинца заинтересовал вариант с «Атлетико»
Словенец установил достижение, которого ранее не было