Легендарный экс-игрок Ливерпуля предсказал развязку борьбы на Евро-2024

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер, который сейчас специализируется на экспертном мнении, поделился мыслями о борьбе на предстоящем чемпионате Европы.

Среди прочего Каррагер заявил, что сборная Англии обязательно выйдет в полуфинал турнира. Там она, по мнению Джейми, проиграет Франции. Та, в свою очередь, в финале сойдется со сборной Германии, для которой турнир, как известно, будет домашним.

Трофей Евро-2024, как считает Каррагер, достанется французам.

Как известно, Евро-2024 начнется 14 июня и будет продолжаться до 14 июля.

Ранее Джейми Каррагер оценил разницу ухода Клоппа с уходами Венгера и Фергюсона.