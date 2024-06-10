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  4. Легендарный экс-игрок Ливерпуля предсказал развязку борьбы на Евро-2024
Чемпионат Европы
10 июня 2024, 08:03 |
1190
0

Легендарный экс-игрок Ливерпуля предсказал развязку борьбы на Евро-2024

Джейми Каррагер выступил с прогнозом

10 июня 2024, 08:03 |
1190
0
Легендарный экс-игрок Ливерпуля предсказал развязку борьбы на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Каррагер

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер, который сейчас специализируется на экспертном мнении, поделился мыслями о борьбе на предстоящем чемпионате Европы.

Среди прочего Каррагер заявил, что сборная Англии обязательно выйдет в полуфинал турнира. Там она, по мнению Джейми, проиграет Франции. Та, в свою очередь, в финале сойдется со сборной Германии, для которой турнир, как известно, будет домашним.

Трофей Евро-2024, как считает Каррагер, достанется французам.

Как известно, Евро-2024 начнется 14 июня и будет продолжаться до 14 июля.

Ранее Джейми Каррагер оценил разницу ухода Клоппа с уходами Венгера и Фергюсона.

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Юрій Остроумов Источник: The Telegraph
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