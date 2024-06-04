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Англия
04 июня 2024, 11:37 | Обновлено 04 июня 2024, 11:40
254
0

Легенда Ливерпуля оценил разница ухода Клоппа с уходами Венгера и Фергюсона

Джейми Каррагер – о наследии немецкого специалиста

04 июня 2024, 11:37 | Обновлено 04 июня 2024, 11:40
254
0
Легенда Ливерпуля оценил разница ухода Клоппа с уходами Венгера и Фергюсона
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер, который специализируется нынче на экспертном мнении, заявило, что мерсисайдцы после ухода из команды Юргена Клоппа выступать хуже не будут.

«Я не думаю, что это произойдет. «Манчестер Юнайтед» опустился с первого места на 7-е, когда ушел Алекс Фергюсон. «Ливерпуль» финишировал на третьей позиции, поэтому я не думаю, что мы опустимся на 10-е место.

Я ожидаю, что мы будем конкурентоспособны, если у нас будет хорошее летнее трансферное окно. У нас есть люди за кулисами. Я не думаю, что у «Манчестер Юнайтед» была такая структура, когда Фергюсон ушел. Так же все было и с Венгером. Они были футбольными менеджерами прошлой формации, руководившими всем. Те времена прошли.

Причина, почему те времена прошли, – когда такая фигура или любой менеджер идет дальше, вам приходится начинать все сначала. Я не думаю, что любой менеджер желает этого. Думаю, что тот факт, что Арне Слот будет главным тренером, а не менеджером, достаточно показателен.

Я не вижу причин, чтобы «Ливерпуль» так сильно упал, как «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Возможно, будет падение, потому что Юрген Клопп – отличный тренер, но я все равно ожидаю, что «Ливерпуль» будет бороться за все награды, включая Лигу чемпионов», – заявил Каррагер.

Как известно, Юргена Клоппа, который ушел из «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/2024, в команде заменит Арне Слот, тренировавший до этого «Фейеноорд».

Ранее Каррагер высказывался о желаемом тренере для мерсисайдцев.

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Юрген Клопп Арсен Венгер Алекс Фергюсон Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Metro
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