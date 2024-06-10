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  4. Луческу оценил ничейный матч соперника Украины на Евро со страной-карликом
Чемпионат Европы
10 июня 2024, 05:11 |
881
0

Луческу оценил ничейный матч соперника Украины на Евро со страной-карликом

Мирча высказался о поединке сборных Румынии и Лихтенштейна

10 июня 2024, 05:11 |
881
0
Луческу оценил ничейный матч соперника Украины на Евро со страной-карликом
Мирча Луческу

Румынский специалист Мирча Луческу, который в своем время возглавлял и «Шахтер», и «Динамо», прокомментировал игру сборной Румынии после товарищеского матча с Лихтенштейном (0:0):

«Мы играли против команды, которая не переходила центр поля. Лихтенштейн не может быть спарринг-партнером перед чемпионатом Европы.

Ни одна команда не будет играть на Евро так, как играет Лихтенштейн. Пробить их оборону было очень тяжело. Они приехали сюда за результатом.

Могу сказать, что матч был всего лишь тренировочным перед дебютом на Евро. Не более того», – сказал Луческу.

Соперниками сборной Румынии по группе E на Евро-2024 будут Украина, Бельгия и Словакия.

Видеообзор матча Румыния – Лихтенштейн (0:0)

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Даниил Агарков Источник: Digisport.ro
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