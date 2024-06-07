Соперник Украины на Евро-2024 не сумел переиграть сборную страны-карлика

7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Румынии и Лихтенштейна.

Поединок прошел в Бухаресте. Игра завершилась со счетом 0:0.

Площадь Лихтенштейна – 160,4 км². Это четвертая самая маленькая страна в Европе.

Сборная Румынии провела последний товарищеский поединок перед Евро-2024, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В групповом раунде румыны сыграют в одном квартете с Украиной, Бельгией и Словакией.

Именно с Украиной Румыния проведет первый матч на чемпионате Европы – 17 июня в Мюнхене.

Товарищеский матч. 7 июня

Румыния – Лихтенштейн – 0:0