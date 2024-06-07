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Румыния
07.06.2024 21:00 – FT 0 : 0
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Чемпионат Европы
07 июня 2024, 23:32 | Обновлено 07 июня 2024, 23:42
1397
0

Соперник Украины на Евро-2024 не сумел переиграть сборную страны-карлика

Румыния расписала нулевую ничью с Лихтенштейном в товарищеском матче

07 июня 2024, 23:32 | Обновлено 07 июня 2024, 23:42
1397
0
Соперник Украины на Евро-2024 не сумел переиграть сборную страны-карлика
Getty Images/Global Images Ukraine

7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Румынии и Лихтенштейна.

Поединок прошел в Бухаресте. Игра завершилась со счетом 0:0.

Площадь Лихтенштейна – 160,4 км². Это четвертая самая маленькая страна в Европе.

Сборная Румынии провела последний товарищеский поединок перед Евро-2024, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В групповом раунде румыны сыграют в одном квартете с Украиной, Бельгией и Словакией.

Именно с Украиной Румыния проведет первый матч на чемпионате Европы – 17 июня в Мюнхене.

Товарищеский матч. 7 июня

Румыния – Лихтенштейн – 0:0

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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