Соперник Украины на Евро-2024 не сумел переиграть сборную страны-карлика
Румыния расписала нулевую ничью с Лихтенштейном в товарищеском матче
7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Румынии и Лихтенштейна.
Поединок прошел в Бухаресте. Игра завершилась со счетом 0:0.
Площадь Лихтенштейна – 160,4 км². Это четвертая самая маленькая страна в Европе.
Сборная Румынии провела последний товарищеский поединок перед Евро-2024, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В групповом раунде румыны сыграют в одном квартете с Украиной, Бельгией и Словакией.
Именно с Украиной Румыния проведет первый матч на чемпионате Европы – 17 июня в Мюнхене.
Товарищеский матч. 7 июня
Румыния – Лихтенштейн – 0:0
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