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  4. ФОТО. Горячая девушка игрока Динамо в леопардовом бикини загорает в Испании
Украина. Премьер лига
10 июня 2024, 02:59 |
44
0

ФОТО. Горячая девушка игрока Динамо в леопардовом бикини загорает в Испании

Лиза Кандыба встречается с Назаром Волошиным

10 июня 2024, 02:59 |
44
0
ФОТО. Горячая девушка игрока Динамо в леопардовом бикини загорает в Испании
Instagram. Лиза Кандыба

Девушка 20-летнего украинского форварда киевского «Динамо» Назара Волошина Лиза Кандыба опубликовала горячий снимок в своем Instagram.

Лиза похвасталась сексуальной фигурой в леопардовом бикини. Сейчас Кандыба находится в Испании, пока Назар вместе с олимпийской сборной Украины играет во Франции на подготовительном турнире к Играм 2024.

Кандыба недавно «прославилась» благодаря видео, на котором она хвастается, как ездит со скоростью 150 км/ч в Киеве.

ФОТО. Горячая девушка игрока Динамо в леопардовом бикини загорает в Испании

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фото lifestyle Назар Волошин Динамо Киев
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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