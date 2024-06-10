ФОТО. Горячая девушка игрока Динамо в леопардовом бикини загорает в Испании
Лиза Кандыба встречается с Назаром Волошиным
Девушка 20-летнего украинского форварда киевского «Динамо» Назара Волошина Лиза Кандыба опубликовала горячий снимок в своем Instagram.
Лиза похвасталась сексуальной фигурой в леопардовом бикини. Сейчас Кандыба находится в Испании, пока Назар вместе с олимпийской сборной Украины играет во Франции на подготовительном турнире к Играм 2024.
Кандыба недавно «прославилась» благодаря видео, на котором она хвастается, как ездит со скоростью 150 км/ч в Киеве.
ФОТО. Горячая девушка игрока Динамо в леопардовом бикини загорает в Испании
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