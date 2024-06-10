Девушка 20-летнего украинского форварда киевского «Динамо» Назара Волошина Лиза Кандыба опубликовала горячий снимок в своем Instagram.

Лиза похвасталась сексуальной фигурой в леопардовом бикини. Сейчас Кандыба находится в Испании, пока Назар вместе с олимпийской сборной Украины играет во Франции на подготовительном турнире к Играм 2024.

Кандыба недавно «прославилась» благодаря видео, на котором она хвастается, как ездит со скоростью 150 км/ч в Киеве.

ФОТО. Горячая девушка игрока Динамо в леопардовом бикини загорает в Испании