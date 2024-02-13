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Украина. Премьер лига
13 февраля 2024, 10:01 |
667
0

ВИДЕО. Девушка игрока Динамо ночью погоняла в Киеве со скоростью 150 км/ч

Возлюбленная Назара Волошина Лиза Кандиба не понимает, что вообще не так

13 февраля 2024, 10:01 |
667
0
ВИДЕО. Девушка игрока Динамо ночью погоняла в Киеве со скоростью 150 км/ч
Instagram. Назар Волошин и Лиза Кандиба

Девушка 20-летнего украинского форварда киевского «Динамо» Назара Волошина Лиза Кандиба нарушила правила дорожного движения.

Лиза Кандиба разогналась 150 км/ч в самом центре ночного Киева. Предположительно, на бульваре Леси Украинки, а позже выложила видео в сториз с подписью:

«Когда мне подмигнула BMW аварийкой. Вообще такое редко бывает сейчас, я езжу спокойно сейчас».

Видео момента опубликовал один из самых популярных киевских новостных пабликов. Лиза это заметила и отправилась «покорять» комментарии:

«Класс, меня опубликовал мой любимый паблик. Боже, трагедия прям, один светофор проехалась 140:)».

На этом Кандиба не остановилась:

«Ну пусть выписывают штраф. Там с радаром никто не стоит. Как будто все ездят 50-70, я вас умоляю. Я каждый день за рулем, вижу, что абсолютно все ездят 70+. Вы все так пишете, как будто впервые увидели, где кто-то едет с чуть большей скоростью, чем нужно. Я вам больше скажу, даже полиция не ездит 50».

Ну и, судя по всему, главный аргумент от Лизы:

«Кого б я убила на пустой дороге?».

ВИДЕО. Девушка игрока Динамо ночью погоняла в Киеве со скоростью 150 км/ч

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Источник Sport.ua
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