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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «На Евро-2024 нужно побеждать сборные Румынии и Словакии»
Чемпионат Европы
09 июня 2024, 23:27 | Обновлено 09 июня 2024, 23:38
348
1

Мирон МАРКЕВИЧ: «На Евро-2024 нужно побеждать сборные Румынии и Словакии»

Бывший тренер сборной Украины рассказал о выступлениях сине-желтых

09 июня 2024, 23:27 | Обновлено 09 июня 2024, 23:38
348
1
Мирон МАРКЕВИЧ: «На Евро-2024 нужно побеждать сборные Румынии и Словакии»
Getty Images/Global Images Ukraine

Заслуженный тренер Украины, наставник львовских «Карпат» Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua оценил действия украинской сборной в спаррингах с командами Германии и Польши:

«Поскольку за итоговый результат отвечает главный тренер, это его прерогатива, в каком составе будет играть возглавляемая им сборная. Тем более что речь идет о контрольных поединках, в которых можно убедиться, кто чего стоит на самом деле. Поэтому то, что Сергей Ребров в спарринге с поляками полностью сменил стартовый состав, меня не удивило.

Другое дело, что нет определенности с тактическими построениями, прежде всего, с организацией наступательных операций. Пожалуй, какая-то конкретика появится уже после последнего контрольного матча – с командой Молдовы. Потому что игра от обороны может быть актуальна в заключительном матче группового раунда – с бельгийцами, а в первых поединках – с румынами и словаками нужно побеждать, и для этого нужно уже иметь четкий план.

Надеюсь, что в спарринге с Молдовой обойдется без травм, и Виталий Миколенко успеет вернуть боевую спортивную форму. Для меня только позиция левого защитника вызывает вопросы. Все же, на мой взгляд, Александр Зинченко более важен для сборной в середине поля».

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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AndiM
Це тобі синок з Іспанії підказав?
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