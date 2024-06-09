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Чемпионат Европы
09 июня 2024, 22:17 | Обновлено 09 июня 2024, 22:24
277
1

ТАЛОВЕРОВ: «Матч против Польши станет для нас хорошим уроком»

Защитник сборной Украины пояснил причины поражения от команды Польши

09 июня 2024, 22:17 | Обновлено 09 июня 2024, 22:24
277
1
ТАЛОВЕРОВ: «Матч против Польши станет для нас хорошим уроком»
УАФ. Трубин и Таловеров

7 июня в Варшаве сборная Украины провела товарищеский матч против команды Польши (1:3). Своими мыслями по поводу игры поделился защитник Максим Таловеров:

«Начало поединка не было для нас хорошим. Поляки воспользовались стандартами, и нам стало тяжело. Несмотря на то, что в течение игры мы доминировали, Польша в целом сыграла лучше. Я считаю, что для нас это хороший урок. У нас еще есть время потренировать стандарты и в дальнейшем относиться к ним более серьезно.

Я не могу сказать, что в первом тайме нам не хватило каких-то компонентов для атаки. Кажется, мы имели два-три выхода один на один, но пропустили очень досадные мячи. Мы вели игру и имели моменты – это неплохой результат.

Конечно, Роберт Левандовски – фантастический игрок. Очень приятно играть против таких футболистов, ведь с ними ты всегда совершенствуешься. Я очень счастлив, потому что это была моя дебютная игра в стартовом составе сборной Украины. Обидно, конечно, когда ты пропускаешь трижды, но это футбол. У нас есть время на исправление того, что не получалось в матче с Польшей. Через неделю будем готовы».

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Serhii P.
не переживай, в офіційних матчах тебе не випустять, клоун
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