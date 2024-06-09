30 участников Euro-2024 провели 100 и более матчей за свои сборные
Список национальных гвардейцев возглавляет португалец Криштиану Роналду
Среди участников Euro-2024 30 футболистов из 14 стран имеют весьма солидный стаж выступления за свои сборные – 100 и более матчей.
Возглавляет этот список гвардейцев Криштиану Роналду – 206 игр. Больше всего «сотников» в рядах Бельгии, Хорватии – по 4 Дании, Германии, Португалии и Швейцарии - по 3.
В нашей команде наибольшее количество встреч за национальную дружину отыграл Андрей Ярмоленко – 118.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Участники Euro-2024, проведшие наибольшее количество матчей за свои сборные
|
Матчи*
|
Игрок
|
Сборная
|
206
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
174
|
Лука МОДРИЧ
|
Хорватия
|
154
|
Ян ВЕРТОНГЕН
|
Бельгия
|
149
|
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ
|
Польша
|
136
|
ПЕПЕ
|
Португалия
|
132
|
Оливье ЖИРУ
|
Франция
|
131
|
Аксель ВИТСЕЛЬ
|
Бельгия
|
131
|
Симон КЬЕР
|
Дания
|
131
|
Иван ПЕРИШИЧ
|
Хорватия
|
129
|
Томас МЮЛЛЕР
|
Германия
|
129
|
Кристиан ЭРИКСЕН
|
Дания
* на 7 июня 2024 года.
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