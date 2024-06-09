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  4. 30 участников Euro-2024 провели 100 и более матчей за свои сборные
Чемпионат Европы
09 июня 2024, 21:45 | Обновлено 09 июня 2024, 21:51
458
0

30 участников Euro-2024 провели 100 и более матчей за свои сборные

Список национальных гвардейцев возглавляет португалец Криштиану Роналду

09 июня 2024, 21:45 | Обновлено 09 июня 2024, 21:51
458
0
30 участников Euro-2024 провели 100 и более матчей за свои сборные
Getty Images/Global Images Ukraine

Среди участников Euro-2024 30 футболистов из 14 стран имеют весьма солидный стаж выступления за свои сборные – 100 и более матчей.

Возглавляет этот список гвардейцев Криштиану Роналду – 206 игр. Больше всего «сотников» в рядах Бельгии, Хорватии – по 4 Дании, Германии, Португалии и Швейцарии - по 3.

В нашей команде наибольшее количество встреч за национальную дружину отыграл Андрей Ярмоленко – 118.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Участники Euro-2024, проведшие наибольшее количество матчей за свои сборные

Матчи*

Игрок

Сборная

206

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

174

Лука МОДРИЧ

Хорватия

154

Ян ВЕРТОНГЕН

Бельгия

149

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ

Польша

136

ПЕПЕ

Португалия

132

Оливье ЖИРУ

Франция

131

Аксель ВИТСЕЛЬ

Бельгия

131

Симон КЬЕР

Дания

131

Иван ПЕРИШИЧ

Хорватия

129

Томас МЮЛЛЕР

Германия

129

Кристиан ЭРИКСЕН

Дания

* на 7 июня 2024 года.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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