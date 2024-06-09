30 участников Euro-2024 провели 100 и более матчей за свои сборные

Среди участников Euro-2024 30 футболистов из 14 стран имеют весьма солидный стаж выступления за свои сборные – 100 и более матчей.

Возглавляет этот список гвардейцев Криштиану Роналду – 206 игр. Больше всего «сотников» в рядах Бельгии, Хорватии – по 4 Дании, Германии, Португалии и Швейцарии - по 3.

В нашей команде наибольшее количество встреч за национальную дружину отыграл Андрей Ярмоленко – 118.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Участники Euro-2024, проведшие наибольшее количество матчей за свои сборные

Матчи* Игрок Сборная 206 КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Португалия 174 Лука МОДРИЧ Хорватия 154 Ян ВЕРТОНГЕН Бельгия 149 Роберт ЛЕВАНДОВСКИ Польша 136 ПЕПЕ Португалия 132 Оливье ЖИРУ Франция 131 Аксель ВИТСЕЛЬ Бельгия 131 Симон КЬЕР Дания 131 Иван ПЕРИШИЧ Хорватия 129 Томас МЮЛЛЕР Германия 129 Кристиан ЭРИКСЕН Дания

* на 7 июня 2024 года.