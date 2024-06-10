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Испания
10 июня 2024, 00:12 | Обновлено 10 июня 2024, 01:34
1433
1

Топ-клуб связался с Реалом по поводу перехода Лунина. Известен ответ Переса

Флорентино будет согласен продать украинца за 40 миллионов евро

10 июня 2024, 00:12 | Обновлено 10 июня 2024, 01:34
1433
1
Топ-клуб связался с Реалом по поводу перехода Лунина. Известен ответ Переса
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации Defensa Central, миланский «Интер» активизировал свой интерес и связался с «Реалом» относительно трансфера украинца на фоне нежелания Лунина продлевать со «сливочными» контракт. Агент Лунина Жорже Мендеш провел разговор с Флорентино Пересом относительно трансфера в «Интер». Перес отметил, что готов продать Андрея в итальянский клуб за 40 миллионов евро.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает возможность подписания украинского голкипера Андрея Лунина из «Реала».

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Жорже Мендеш Флорентино Перес Реал Мадрид Интер Милан трансферы Серии A трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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Комментарии 1
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Олег Бундаш
Якщо це правда,то Луніну треба заявити керівництву Реала, що якщо зараз не відпустять за адекватні гроші (20млн максимум), то наступного літа піде безкоштовно , ще й підписний бонус отримає як вільний агент - тобто вартість трансферу забере собі як це зробив Мбаппе. А нового контракту не буде в будь якому разі .
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