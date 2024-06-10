Топ-клуб связался с Реалом по поводу перехода Лунина. Известен ответ Переса

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации Defensa Central, миланский «Интер» активизировал свой интерес и связался с «Реалом» относительно трансфера украинца на фоне нежелания Лунина продлевать со «сливочными» контракт. Агент Лунина Жорже Мендеш провел разговор с Флорентино Пересом относительно трансфера в «Интер». Перес отметил, что готов продать Андрея в итальянский клуб за 40 миллионов евро.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает возможность подписания украинского голкипера Андрея Лунина из «Реала».