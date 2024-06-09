Известно, когда колумбийский игрок приедет в Киев для медосмотра в Динамо
Руководство столичного клуба Украины договорилось с Брайаном Себальосом
22-летнй колумбийский центральный защитник Брайан Себальос приедет в Киев для медицинского осмотра 21 июня, после чего подпишет контракт с «Динамо».
Сообщается, что руководство столичного клуба Украины уже договорилось не только с «Форталезой» из Бразилии, цвета которой Брайан защищал с 2020 года, но и с самим игроком.
Интересно, что Себальсос находится в системе «Форталезы», однако в сезоне 2023/24 выступал на правах аренды за колумбийский «Атлетико Хуниор». В его активе 11 матчей без результативных действий.
Тransfermarkt оценивает Брайана в 850 000 евро.
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