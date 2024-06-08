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Украина. Премьер лига
08 июня 2024, 19:25 |
2728
21

Почти договорились. Известно, кого подпишет Динамо после перехода Пихаленка

Киевляне нацелились на Брайана Себальоса

08 июня 2024, 19:25 |
2728
21
Почти договорились. Известно, кого подпишет Динамо после перехода Пихаленка
Getty Images/Global Images Ukraine. Брайан Себальос

Киевский футбольный клуб «Динамо» активно интересуется 22-летним центральным защитником Брайаном Себальосом.

По информации источника, киевляне уже согласовали условия трансфера защитника с его клубом «Форталезой». Для трансфера осталось лишь согласовать условия контракта с Себальосом. Единственным препятствием трансфера игрока может стать лишь то, что его отец не хочет, чтобы Брайан переходил в «Динамо» из-за войны в Украине.

Сейчас Себальос играет за олимпийскую сборную Колумбии в отборе к Олимпийским играм 2024 в зоне КОНМЕБОЛ.

Ранее из «Днепра-1» в «Динамо» перешел Александр Пихаленок.

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Дмитро Олійник Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 21
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Умник
Мощный парень
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+5
Pavel_i_CO
Акотсоса попереджають, а він продовжує дуплетами стріляти. 
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+1
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ГНИЛОЙ ВАРЕНИК
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ УЕФА,
МЫ, ПРЕДАННЫЕ ФАНАТЫ ФК ШАХТЕР, ОБРАЩАЕМСЯ К ВАМ С ВАЖНЫМ ТРЕБОВАНИЕМ, КАСАЮЩИМСЯ БУДУЩЕГО ОДНОГО ИЗ САМЫХ ТАЛАНТЛИВЫХ ИГРОКОВ НАШЕГО КЛУБА - ГЕОРГИЯ СУДАКОВА. МЫ ПРИЗЫВАЕМ ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ ЕВРОПЕЙСКИХ КЛУБОВ, ТАКИХ КАК РЕАЛ МАДРИД, БАРСЕЛОНА, МАНЧЕСТЕР СИТИ, ПСЖ ИЛИ БАВАРИЯ, КУПИТЬ ГЕОРГИЯ СУДАКОВА ЗА РЕКОРДНЫЕ 223 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ.
ГЕОРГИЙ СУДАКОВ - НАША ГОРДОСТЬ И НАДЕЖДА НА БУДУЩЕЕ УСПЕХОВ НАШЕГО КЛУБА. ОН ОБЛАДАЕТ УНИКАЛЬНЫМИ ФУТБОЛЬНЫМИ НАВЫКАМИ И ПОТЕНЦИАЛОМ, КОТОРЫЙ СПОСОБЕН ПРИВЕСТИ ЕГО К ВЕРШИНАМ МИРОВОГО ФУТБОЛА. ТАКЖЕ, ПОКУПКА СУДАКОВА ЗА 223 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ ПОЗВОЛИТ УСТАНОВИТЬ НОВЫЙ РЕКОРДНЫЙ ТРАНСФЕР В ФУТБОЛЬНОЙ ИСТОРИИ, ПРЕВЗОЙДЯ СДЕЛКУ С НЕЙМАРОМ ЗА 222 МИЛЛИОНА.
МЫ, ФАНАТЫ ШАХТЕРА, УВЕРЕНЫ, ЧТО ТАКОЙ ТРАНСФЕР БУДЕТ ВЕЛИКОЛЕПНОЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДЛЯ НАШЕГО КЛУБА ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ СВОЙ ТАЛАНТ И УСТАНОВИТЬ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ В ЕВРОПЕЙСКОМ ФУТБОЛЕ. ПОДДЕРЖИТЕ НАС В ЭТОМ ВАЖНОМ ВОПРОСЕ, КОТОРЫЙ КАСАЕТСЯ БУДУЩЕГО НАШЕГО ЛЮБИМОГО КЛУБА И ВСЕГО УКРАИНСКОГО ФУТБОЛА.  
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-1
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Андрей⚒️
Где там Серёжа, который выступает против легионеров в Украине?)))
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-2
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Лига
Ну такое 
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-5
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AK.228
Сьебался
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-6
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OtsoCity
Ще одна мумба-юмба, Беніто та Діало буде не нудно
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-7
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