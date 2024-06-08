Почти договорились. Известно, кого подпишет Динамо после перехода Пихаленка
Киевляне нацелились на Брайана Себальоса
Киевский футбольный клуб «Динамо» активно интересуется 22-летним центральным защитником Брайаном Себальосом.
По информации источника, киевляне уже согласовали условия трансфера защитника с его клубом «Форталезой». Для трансфера осталось лишь согласовать условия контракта с Себальосом. Единственным препятствием трансфера игрока может стать лишь то, что его отец не хочет, чтобы Брайан переходил в «Динамо» из-за войны в Украине.
Сейчас Себальос играет за олимпийскую сборную Колумбии в отборе к Олимпийским играм 2024 в зоне КОНМЕБОЛ.
Ранее из «Днепра-1» в «Динамо» перешел Александр Пихаленок.
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