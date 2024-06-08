Почти договорились. Известно, кого подпишет Динамо после перехода Пихаленка

Киевский футбольный клуб «Динамо» активно интересуется 22-летним центральным защитником Брайаном Себальосом.

По информации источника, киевляне уже согласовали условия трансфера защитника с его клубом «Форталезой». Для трансфера осталось лишь согласовать условия контракта с Себальосом. Единственным препятствием трансфера игрока может стать лишь то, что его отец не хочет, чтобы Брайан переходил в «Динамо» из-за войны в Украине.

Сейчас Себальос играет за олимпийскую сборную Колумбии в отборе к Олимпийским играм 2024 в зоне КОНМЕБОЛ.

Ранее из «Днепра-1» в «Динамо» перешел Александр Пихаленок.