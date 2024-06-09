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Чемпионат мира
09 июня 2024, 19:05 | Обновлено 09 июня 2024, 19:24
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Слоны и Львы на высоте. Таблицы квалификации ЧМ-2026 в зоне Африки

С 6 по 8 июня состоялись матчи 3-го тура отбора к чемпионату мира 2026 в Африке

09 июня 2024, 19:05 | Обновлено 09 июня 2024, 19:24
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Слоны и Львы на высоте. Таблицы квалификации ЧМ-2026 в зоне Африки
Getty Images/Global Images Ukraine

С 6 по 8 июня состоялись матчи 3-го тура отбора к чемпионату мира 2026 в африканской зоне.

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Слоны из Кот-д'Ивуара минимально обіграли Габон (1:0).

Камерунские львы отгрузили 4 мяча в ворота Кабо-Верде (4:1).

Очередной 4 тур пройдет с 9 по 11 июня.

Квалификация ЧМ-2026 (Африка)

3-й тур, 6–8 июня 2024

06.06.2024

  • Малави – Сан-Томе и Принсипи – 3:1
  • Гвинея-Бисау – Эфиопия – 0:0
  • Конго – Нигер – перенесен
  • Ливия – Маврикий – 2:1
  • Мавритания – Судан – 0:2
  • Алжир – Гвинея – 1:2
  • Бенин – Руанда – 1:0
  • Египет – Буркина-Фасо – 2:1
  • Мали – Гана – 1:2
  • Сенегал – ДР Конго – 1:1

07.06.2024

  • Зимбабве – Лесото – 0:2
  • Кения – Бурунди – 1:1
  • Мозамбик – Сомали – 2:1
  • Ангола – Эсватини – 1:0
  • Мадагаскар – Коморские острова – 2:1
  • Уганда – Ботсвана – 1:0
  • Кот-д’Ивуар – Габон – 1:0
  • Марокко – Замбия – 2:1
  • Нигерия – Южная Африка – 1:1

08.06.2024

  • Камерун – Кабо-Верде – 4:1
  • Гамбия – Сейшельские острова – 5:1

Турнирные таблицы

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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