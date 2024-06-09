Слоны и Львы на высоте. Таблицы квалификации ЧМ-2026 в зоне Африки

С 6 по 8 июня состоялись матчи 3-го тура отбора к чемпионату мира 2026 в африканской зоне.

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Слоны из Кот-д'Ивуара минимально обіграли Габон (1:0).

Камерунские львы отгрузили 4 мяча в ворота Кабо-Верде (4:1).

Очередной 4 тур пройдет с 9 по 11 июня.

Квалификация ЧМ-2026 (Африка)

3-й тур, 6–8 июня 2024

06.06.2024

Малави – Сан-Томе и Принсипи – 3:1

Гвинея-Бисау – Эфиопия – 0:0

Конго – Нигер – перенесен

Ливия – Маврикий – 2:1

Мавритания – Судан – 0:2

Алжир – Гвинея – 1:2

Бенин – Руанда – 1:0

Египет – Буркина-Фасо – 2:1

Мали – Гана – 1:2

Сенегал – ДР Конго – 1:1

07.06.2024

Зимбабве – Лесото – 0:2

Кения – Бурунди – 1:1

Мозамбик – Сомали – 2:1

Ангола – Эсватини – 1:0

Мадагаскар – Коморские острова – 2:1

Уганда – Ботсвана – 1:0

Кот-д’Ивуар – Габон – 1:0

Марокко – Замбия – 2:1

Нигерия – Южная Африка – 1:1

08.06.2024

Камерун – Кабо-Верде – 4:1

Гамбия – Сейшельские острова – 5:1

Турнирные таблицы