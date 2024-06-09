Чемпионат мира09 июня 2024, 19:05 | Обновлено 09 июня 2024, 19:24
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Слоны и Львы на высоте. Таблицы квалификации ЧМ-2026 в зоне Африки
С 6 по 8 июня состоялись матчи 3-го тура отбора к чемпионату мира 2026 в Африке
09 июня 2024, 19:05 | Обновлено 09 июня 2024, 19:24
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С 6 по 8 июня состоялись матчи 3-го тура отбора к чемпионату мира 2026 в африканской зоне.
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Слоны из Кот-д'Ивуара минимально обіграли Габон (1:0).
Камерунские львы отгрузили 4 мяча в ворота Кабо-Верде (4:1).
Очередной 4 тур пройдет с 9 по 11 июня.
Квалификация ЧМ-2026 (Африка)
3-й тур, 6–8 июня 2024
06.06.2024
- Малави – Сан-Томе и Принсипи – 3:1
- Гвинея-Бисау – Эфиопия – 0:0
- Конго – Нигер – перенесен
- Ливия – Маврикий – 2:1
- Мавритания – Судан – 0:2
- Алжир – Гвинея – 1:2
- Бенин – Руанда – 1:0
- Египет – Буркина-Фасо – 2:1
- Мали – Гана – 1:2
- Сенегал – ДР Конго – 1:1
07.06.2024
- Зимбабве – Лесото – 0:2
- Кения – Бурунди – 1:1
- Мозамбик – Сомали – 2:1
- Ангола – Эсватини – 1:0
- Мадагаскар – Коморские острова – 2:1
- Уганда – Ботсвана – 1:0
- Кот-д’Ивуар – Габон – 1:0
- Марокко – Замбия – 2:1
- Нигерия – Южная Африка – 1:1
08.06.2024
- Камерун – Кабо-Верде – 4:1
- Гамбия – Сейшельские острова – 5:1
Турнирные таблицы
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