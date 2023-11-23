2-й тур африканской квалификации ЧМ-2026. Вторая победа Египта, фиаско Ганы
Продолжается отбор к чемпионату мира 2026 в африканской зоне
Продолжается отбор к чемпионату мира 2026 в африканской зоне, сыграны матчи 2-го тура.
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Вторую победу одержал Египет с Мохамедом Салах – 2:0 в игре со Сьерра-Леоне.
Фиаско потерпела Гана, проиграв на выезде Коморским островам (0:1).
Неудачно стартовала команда Нигерии – после ничьей с Лесото (1:1) не сумела одолеть сборную Зимбабве (1:1).
В Африке участвуют в квалификации 53 сборных, из них в финальную стадию выйдут 9 команд – победители групп. Лучшие 4 команды среди занявших вторые места разыграют одну путевку в интерконтинентальный плей-офф.
Квалификация ЧМ-2026 (Азия). 2-й тур
19 ноября
- Бурунди – Габон – 1:2
- Зимбабве – Нигерия – 1:1
- Мозамбик – Алжир – 0:2
- Судан – ДР Конго – 1:0
- Сьерра-Леоне – Египет – 0:2
20 ноября
- Джибути – Гвинея-Бисау – 0:1
- Гамбия – Кот-д’Ивуар – 0:2
- Либерия – Экваториальная Гвинея – 0:1
- Мали – Центральная Африка – 1:1
- Сейшельские острова – Кения – 0:5
- Чад – Мадагаскар – 0:3
21 ноября
- Ботсвана – Гвинея – 1:0
- Эсватини – Кабо-Верде – 0:2
- Эфиопия – Буркина-Фасо – 0:3
- Лесото – Бенин – 0:0
- Малави – Тунис – 0:1
- Руанда – Южная Африка – 2:0
- Сомали – Уганда – 0:1
- Коморские Острова – Гана – 1:0
- Ливия – Камерун – 1:1
- Маврикий – Ангола – 0:0
- Южный Судан – Мавритания – 0:0
- Сан-Томе и Принсипи – Намибия – 0:2
- Того – Сенегал – 0:0
- Нигер – Замбия – 2:1
- Танзания – Марокко – 0:2
Турнирные таблицы
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