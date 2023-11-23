2-й тур африканской квалификации ЧМ-2026. Вторая победа Египта, фиаско Ганы

Продолжается отбор к чемпионату мира 2026 в африканской зоне, сыграны матчи 2-го тура.

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Вторую победу одержал Египет с Мохамедом Салах – 2:0 в игре со Сьерра-Леоне.

Фиаско потерпела Гана, проиграв на выезде Коморским островам (0:1).

Неудачно стартовала команда Нигерии – после ничьей с Лесото (1:1) не сумела одолеть сборную Зимбабве (1:1).

В Африке участвуют в квалификации 53 сборных, из них в финальную стадию выйдут 9 команд – победители групп. Лучшие 4 команды среди занявших вторые места разыграют одну путевку в интерконтинентальный плей-офф.

Квалификация ЧМ-2026 (Азия). 2-й тур

19 ноября

Бурунди – Габон – 1:2

– 1:2 Зимбабве – Нигерия – 1:1

Мозамбик – Алжир – 0:2

– 0:2 Судан – ДР Конго – 1:0

– ДР Конго – 1:0 Сьерра-Леоне – Египет – 0:2

20 ноября

Джибути – Гвинея-Бисау – 0:1

– 0:1 Гамбия – Кот-д’Ивуар – 0:2

– 0:2 Либерия – Экваториальная Гвинея – 0:1

– 0:1 Мали – Центральная Африка – 1:1

Сейшельские острова – Кения – 0:5

– 0:5 Чад – Мадагаскар – 0:3

21 ноября

Ботсвана – Гвинея – 1:0

– Гвинея – 1:0 Эсватини – Кабо-Верде – 0:2

– 0:2 Эфиопия – Буркина-Фасо – 0:3

– 0:3 Лесото – Бенин – 0:0

Малави – Тунис – 0:1

– 0:1 Руанда – Южная Африка – 2:0

– Южная Африка – 2:0 Сомали – Уганда – 0:1

– 0:1 Коморские Острова – Гана – 1:0

– Гана – 1:0 Ливия – Камерун – 1:1

Маврикий – Ангола – 0:0

Южный Судан – Мавритания – 0:0

Сан-Томе и Принсипи – Намибия – 0:2

– 0:2 Того – Сенегал – 0:0

Нигер – Замбия – 2:1

– Замбия – 2:1 Танзания – Марокко – 0:2

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