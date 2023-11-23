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Чемпионат мира
23 ноября 2023, 04:20 | Обновлено 23 ноября 2023, 05:08
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0

2-й тур африканской квалификации ЧМ-2026. Вторая победа Египта, фиаско Ганы

Продолжается отбор к чемпионату мира 2026 в африканской зоне

23 ноября 2023, 04:20 | Обновлено 23 ноября 2023, 05:08
18
0
2-й тур африканской квалификации ЧМ-2026. Вторая победа Египта, фиаско Ганы
Getty Images/Global Images Ukraine

Продолжается отбор к чемпионату мира 2026 в африканской зоне, сыграны матчи 2-го тура.

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Вторую победу одержал Египет с Мохамедом Салах – 2:0 в игре со Сьерра-Леоне.

Фиаско потерпела Гана, проиграв на выезде Коморским островам (0:1).

Неудачно стартовала команда Нигерии – после ничьей с Лесото (1:1) не сумела одолеть сборную Зимбабве (1:1).

В Африке участвуют в квалификации 53 сборных, из них в финальную стадию выйдут 9 команд – победители групп. Лучшие 4 команды среди занявших вторые места разыграют одну путевку в интерконтинентальный плей-офф.

Квалификация ЧМ-2026 (Азия). 2-й тур

19 ноября

  • Бурунди – Габон – 1:2
  • Зимбабве – Нигерия – 1:1
  • Мозамбик – Алжир – 0:2
  • Судан – ДР Конго – 1:0
  • Сьерра-Леоне – Египет – 0:2

20 ноября

  • Джибути – Гвинея-Бисау – 0:1
  • Гамбия – Кот-д’Ивуар – 0:2
  • Либерия – Экваториальная Гвинея – 0:1
  • Мали – Центральная Африка – 1:1
  • Сейшельские острова – Кения – 0:5
  • Чад – Мадагаскар – 0:3

21 ноября

  • Ботсвана – Гвинея – 1:0
  • Эсватини – Кабо-Верде – 0:2
  • Эфиопия – Буркина-Фасо – 0:3
  • Лесото – Бенин – 0:0
  • Малави – Тунис – 0:1
  • Руанда – Южная Африка – 2:0
  • Сомали – Уганда – 0:1
  • Коморские Острова – Гана – 1:0
  • Ливия – Камерун – 1:1
  • Маврикий – Ангола – 0:0
  • Южный Судан – Мавритания – 0:0
  • Сан-Томе и Принсипи – Намибия – 0:2
  • Того – Сенегал – 0:0
  • Нигер – Замбия – 2:1
  • Танзания – Марокко – 0:2

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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