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Чемпионат мира
17 ноября 2023, 05:17 | Обновлено 17 ноября 2023, 05:59
374
0

Африканский отбор к ЧМ. Покер Салаха, Нигерия не сумела обыграть Лесото

16 ноября стартовал отбор к чемпионату мира 2026 в африканской зоне

17 ноября 2023, 05:17 | Обновлено 17 ноября 2023, 05:59
374
0
Африканский отбор к ЧМ. Покер Салаха, Нигерия не сумела обыграть Лесото
Getty Images/Global Images Ukraine

16 ноября стартовал отбор к чемпионату мира 2026 в африканской зоне.

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Нигерия не сумела обыграть Лесото, и матч завершился вничью (1:1).

Египет разгромил Джибути (6:0), и покер оформил звездный форвард Мохамед Салах.

Квалификация ЧМ-2026 (Азия)

1-й тур, 16 ноября

  • Ботсвана – Мозамбик – 2:3
  • Бурунди – Гамбия – 3:2
  • Алжир – Сомали – 3:1
  • Габон – Кения – 2:1
  • Египет – Джибути – 6:0 (Салах, 17, 22, 48, 59, Мостафа Мохамед, 73, Трезеге, 89).
  • Нигерия – Лесото – 1:1
  • Судан – Того – 1:1
  • Кабо-Верде – Ангола – 0:0

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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