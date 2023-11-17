Чемпионат мира17 ноября 2023, 05:17 | Обновлено 17 ноября 2023, 05:59
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Африканский отбор к ЧМ. Покер Салаха, Нигерия не сумела обыграть Лесото
16 ноября стартовал отбор к чемпионату мира 2026 в африканской зоне
17 ноября 2023, 05:17 | Обновлено 17 ноября 2023, 05:59
374
0
16 ноября стартовал отбор к чемпионату мира 2026 в африканской зоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Нигерия не сумела обыграть Лесото, и матч завершился вничью (1:1).
Египет разгромил Джибути (6:0), и покер оформил звездный форвард Мохамед Салах.
Квалификация ЧМ-2026 (Азия)
1-й тур, 16 ноября
- Ботсвана – Мозамбик – 2:3
- Бурунди – Гамбия – 3:2
- Алжир – Сомали – 3:1
- Габон – Кения – 2:1
- Египет – Джибути – 6:0 (Салах, 17, 22, 48, 59, Мостафа Мохамед, 73, Трезеге, 89).
- Нигерия – Лесото – 1:1
- Судан – Того – 1:1
- Кабо-Верде – Ангола – 0:0
Турнирные таблицы
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