Африканский отбор к ЧМ. Покер Салаха, Нигерия не сумела обыграть Лесото

16 ноября стартовал отбор к чемпионату мира 2026 в африканской зоне.

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Нигерия не сумела обыграть Лесото, и матч завершился вничью (1:1).

Египет разгромил Джибути (6:0), и покер оформил звездный форвард Мохамед Салах.

Квалификация ЧМ-2026 (Азия)

1-й тур, 16 ноября

Ботсвана – Мозамбик – 2:3

– 2:3 Бурунди – Гамбия – 3:2

– Гамбия – 3:2 Алжир – Сомали – 3:1

– Сомали – 3:1 Габон – Кения – 2:1

– Кения – 2:1 Египет – Джибути – 6:0 (Салах, 17, 22, 48, 59, Мостафа Мохамед, 73, Трезеге, 89).

– Джибути – 6:0 (Салах, 17, 22, 48, 59, Мостафа Мохамед, 73, Трезеге, 89). Нигерия – Лесото – 1:1

Судан – Того – 1:1

Кабо-Верде – Ангола – 0:0

Турнирные таблицы