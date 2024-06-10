Лунин изъявил желание присоединиться к принципиальному сопернику Реала

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Украинского вратаря в последнее время начали связывать с мадридским «Атлетико». Портал Todo Fichajes отмечает, что Лунина также заинтересовал вариант с переходом в «Атлетико». К голкиперу лично проявляет интерес наставник «матрасников» Диего Симеоне, который хочет, чтобы Лунин стал заменой Яна Облака.

Проблемой может стать то, что «Реал» готов продать Лунина лишь за 40 миллионов евро, а «Атлетико» готов предложить за украинца 25 миллионов.