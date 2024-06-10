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  4. Лунин изъявил желание присоединиться к принципиальному сопернику Реала
Испания
10 июня 2024, 03:01 |
1032
0

Лунин изъявил желание присоединиться к принципиальному сопернику Реала

Украинца заинтересовал вариант с «Атлетико»

10 июня 2024, 03:01 |
1032
0
Лунин изъявил желание присоединиться к принципиальному сопернику Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Украинского вратаря в последнее время начали связывать с мадридским «Атлетико». Портал Todo Fichajes отмечает, что Лунина также заинтересовал вариант с переходом в «Атлетико». К голкиперу лично проявляет интерес наставник «матрасников» Диего Симеоне, который хочет, чтобы Лунин стал заменой Яна Облака.

Проблемой может стать то, что «Реал» готов продать Лунина лишь за 40 миллионов евро, а «Атлетико» готов предложить за украинца 25 миллионов.

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Диего Симеоне Атлетико Мадрид Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник: Todofichajes.com
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