Лунин изъявил желание присоединиться к принципиальному сопернику Реала
Украинца заинтересовал вариант с «Атлетико»
25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.
Украинского вратаря в последнее время начали связывать с мадридским «Атлетико». Портал Todo Fichajes отмечает, что Лунина также заинтересовал вариант с переходом в «Атлетико». К голкиперу лично проявляет интерес наставник «матрасников» Диего Симеоне, который хочет, чтобы Лунин стал заменой Яна Облака.
Проблемой может стать то, что «Реал» готов продать Лунина лишь за 40 миллионов евро, а «Атлетико» готов предложить за украинца 25 миллионов.
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