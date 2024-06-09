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Италия
09 июня 2024, 17:29 | Обновлено 09 июня 2024, 17:45
1123
0

Итальянский гранд хотел подписать Лунина, но отказался. Известна причина

Интер интересовался Андреем, но их спугнула информация о продлении контракта с Реалом

09 июня 2024, 17:29 | Обновлено 09 июня 2024, 17:45
1123
0
Итальянский гранд хотел подписать Лунина, но отказался. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Чемпион Италии в сезоне 2023/24 и 20-кратный обладатель трофея Серии А миланский «Интер» был заинтересован в подписании 25-летнего украинского голкипера Андрея Лунина из мадридского «Реала».

Однако в итоге руководство клуба отказалось от этой идеи. Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на Il Giorno, «нерадзурри» спугнула информация о том, что Лунин якобы близок к продлению контракта со «сливочными» до лета 2029 года.

Но Андрей все еще не подписал новое соглашение с королевским клубом, а действующее рассчитано до конца следующего сезонаю.

«Интер» все же рассчитывает найти замену 35-летнему Яну Зоммеру. Сейчас итальянский гранд рассматривает 3 кандидатуры: Бенто Крепски из «Атлетико Паранаэнсе», Жозепа Мартинеса из «Дженоа» и Мадуку Окойе из «Удинезе».

Интересно, что в прошлое летнее трансферное окно «Интер» также был близок к тому, чтобы подписать украинского вратаря. Однако тогда это был не Лунин, а Анатолий Трубин. В итоге Трубин покинул «Шахтер» и перебрался в «Бенфику», а не в Италию.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин заинтересовал английскую «Астон Виллу».

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Даниил Агарков Источник: Calciomercato
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