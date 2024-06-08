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  4. Новый претендент. Лунин заинтересовал клуб, который шокировал АПЛ
Англия
08 июня 2024, 01:33 |
276
0

Новый претендент. Лунин заинтересовал клуб, который шокировал АПЛ

«Астон Вилла» проявляет интерес к украинскому вратарю

08 июня 2024, 01:33 |
276
0
Новый претендент. Лунин заинтересовал клуб, который шокировал АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации Todo Fichajes, активный интерес к украинцу проявляет «Астон Вилла», дело уже дошло даже до конкретных переговоров. Наставник Унаи Эмери уже провел прямые переговоры о возможном трансфере. «Вилланы» ожидают, что Эмилиано Мартинес покинет летом клуб и готовы предложить «Реалу» за Лунина сумму близкую к 25 миллионам евро.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает возможность подписания украинского голкипера Андрея Лунина из «Реала».

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Унаи Эмери Эмилиано Мартинес Андрей Лунин Астон Вилла трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Реал Мадрид
Дмитро Олійник Источник: Todofichajes.com
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