Новый претендент. Лунин заинтересовал клуб, который шокировал АПЛ

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации Todo Fichajes, активный интерес к украинцу проявляет «Астон Вилла», дело уже дошло даже до конкретных переговоров. Наставник Унаи Эмери уже провел прямые переговоры о возможном трансфере. «Вилланы» ожидают, что Эмилиано Мартинес покинет летом клуб и готовы предложить «Реалу» за Лунина сумму близкую к 25 миллионам евро.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает возможность подписания украинского голкипера Андрея Лунина из «Реала».