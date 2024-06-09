ФОТО. СВЁНТЕК: «Париж – любимое место, где можно надевать красивые наряды»
Первая ракетка мира поделилась снимками с чемпионской фотоссессии
Первая ракетка мира Ига Свёнтек опубликовала несколько снимков с кубком после третьей к ряду победы на Открытом чемпионате Франции по теннису.
«Мерси Париж. Ты мое любимое место, где можно играть, улыбаться и время от времени надевать красивые наряды», – написала полька.
Отметим, что Свёнтек выиграла Ролан Гаррос в четвертый раз за пять лет.
Также Ига стала первой женщиной, выигравшей турнир Grand Slam 3 года подряд со времен Серены Уильямс (US Open 2012, 2013, 2014).
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