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  4. ФОТО. СВЁНТЕК: «Париж – любимое место, где можно надевать красивые наряды»
Ролан Гаррос
09 июня 2024, 17:03 |
150
0

ФОТО. СВЁНТЕК: «Париж – любимое место, где можно надевать красивые наряды»

Первая ракетка мира поделилась снимками с чемпионской фотоссессии

09 июня 2024, 17:03 |
150
0
ФОТО. СВЁНТЕК: «Париж – любимое место, где можно надевать красивые наряды»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек опубликовала несколько снимков с кубком после третьей к ряду победы на Открытом чемпионате Франции по теннису.

«Мерси Париж. Ты мое любимое место, где можно играть, улыбаться и время от времени надевать красивые наряды», – написала полька.

Отметим, что Свёнтек выиграла Ролан Гаррос в четвертый раз за пять лет.

Также Ига стала первой женщиной, выигравшей турнир Grand Slam 3 года подряд со времен Серены Уильямс (US Open 2012, 2013, 2014).

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Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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