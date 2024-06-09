Борис БЕККЕР – о Звереве: «Он уже был в финале и получил урок»
Легендарный теннисист верит, что у его соотечественника есть шанс
Шестикратный чемпион турниров Grand Slam Борис Беккер оценил шансы немца Александра Зверева выиграть Ролан Гаррос 2024.
«Это исторический день для Германии, потому что у нас никогда не было здесь чемпиона. У нас никто никогда не выигрывал Ролан Гаррос, а он в финале. У него есть шанс.
Он уже выходил в финал, и это был урок. Зверев должен был победить Доминика Тима четыре года назад в финале US Open. Сейчас он более зрелый парень, более зрелый игрок.
У него была сложная жеребьевка. Он сказал: «Это финал для меня» [когда играл с Надалем в первом круге]. Ему пришлось поднять свой уровень с первого круга, и он был выше, чем раньше.
Он должен был вылететь в матче с Грикспором (Зверев отыгрался с 1:4 в решающем сете – прим.). Но чтобы поднять трофей над головой, нужно умереть раз или два», – сказал Беккер.
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