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  4. Борис БЕККЕР – о Звереве: «Он уже был в финале и получил урок»
Ролан Гаррос
09 июня 2024, 15:25 | Обновлено 09 июня 2024, 15:29
92
0

Борис БЕККЕР – о Звереве: «Он уже был в финале и получил урок»

Легендарный теннисист верит, что у его соотечественника есть шанс

09 июня 2024, 15:25 | Обновлено 09 июня 2024, 15:29
92
0
Борис БЕККЕР – о Звереве: «Он уже был в финале и получил урок»
Getty Images/Global Images Ukraine. Борис Беккер

Шестикратный чемпион турниров Grand Slam Борис Беккер оценил шансы немца Александра Зверева выиграть Ролан Гаррос 2024.

«Это исторический день для Германии, потому что у нас никогда не было здесь чемпиона. У нас никто никогда не выигрывал Ролан Гаррос, а он в финале. У него есть шанс.

Он уже выходил в финал, и это был урок. Зверев должен был победить Доминика Тима четыре года назад в финале US Open. Сейчас он более зрелый парень, более зрелый игрок.

У него была сложная жеребьевка. Он сказал: «Это финал для меня» [когда играл с Надалем в первом круге]. Ему пришлось поднять свой уровень с первого круга, и он был выше, чем раньше.

Он должен был вылететь в матче с Грикспором (Зверев отыгрался с 1:4 в решающем сете – прим.). Но чтобы поднять трофей над головой, нужно умереть раз или два», – сказал Беккер.

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Александр Зверев Карлос Алькарас (теннисист) Ролан Гаррос 2024 Борис Беккер
Владимир Клепач Источник: Eurosport
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