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  4. Георгий СУДАКОВ: «Нельзя сказать, что против Польши мы играли плохо»
Чемпионат Европы
09 июня 2024, 15:08 |
392
4

Георгий СУДАКОВ: «Нельзя сказать, что против Польши мы играли плохо»

Полузащитник сборной Украины – о поражении в товарищеском матче

09 июня 2024, 15:08 |
392
4
Георгий СУДАКОВ: «Нельзя сказать, что против Польши мы играли плохо»
УАФ

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков оценил поражение 1:3 в контрольном матче против Польши в рамках подготовки к Евро-2024.

«Трудно сказать, какая основная причина поражения. Наверное, где-то потеряли концентрацию при стандартах. Пропустили два быстрых мяча, а потом третий. После такого тяжело оправиться и сравнять счет. Но мы показали достойную игру, хотя и осознаем, что результат важен для всех. Впрочем, мы готовимся к Евро и понимаем, что матч был товарищеским. В первую очередь мы должны подготовиться к стартовому поединку с Румынией.

Что касается самого построения нашей игры, то нельзя сказать, что мы играли плохо. Ключевую роль сыграли два угловых. Когда на 30-й минуте проигрываешь – 0:3, выровняться трудно.

В первом тайме поляки начали высоко прессинговать, а у нас было много потерь мяча в простых ситуациях. Думаю, нам нужно было играть более вертикально. Когда же мы перестроились, то уже в первом тайме имели три хорошие возможности. Моменты стали появляться, когда мы начали играть им за спину. В этих компонентах нам стоило прибавить сразу.

Несмотря на недавнее повреждение, я чувствую себя почти готовым. Есть еще несколько дней, потом – матч с Молдовой. Тогда уже, думаю, буду полностью готов к поединку с Румынией», – сказал Георгий Судаков.

Отметим, что заключительной игрой предтурнирного сбора сборной Украины станет поединок с национальной командой Молдовы 11 июня в Кишиневе. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

На следующий день, 12 июня, национальная команда прибудет к месту постоянной дислокации на Евро-2024 – городку Висбаден. 17 июня команда Сергея Реброва начнет выступления на Евро-2024 против Румынии в Мюнхене.

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Владимир Клепач Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 4
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Snooker
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PUMA
Донецкая методичка , Они когда по 5-7 мячей глотают то тоже не плохо играют 
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