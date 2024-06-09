Гарет САУТГЕЙТ: «Вести за собой сборную Англии – не обязанность Беллингема»
Тренер сборной Англии – о полузащитнике «Реала»
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт накануне старта Евро-2024 оценил лидерские качества полузащитника «Реала» Джуда Беллингема:
«Сможет ли Беллингем вести за собой команду? Я уверен, что сможет, но это не входит в его обязанности. Я уверен, что он способен справиться с давлением, но мы не ставим всё на Джуда. У нас много хороших игроков.
И это коллективное дело – поехать и попытаться выиграть турнир. Он, конечно, игрок с потрясающим менталитетом и окажет большое влияние на всю команду».
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