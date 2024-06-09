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  4. Гарет САУТГЕЙТ: «Вести за собой сборную Англии – не обязанность Беллингема»
Чемпионат Европы
09 июня 2024, 14:29 |
153
0

Гарет САУТГЕЙТ: «Вести за собой сборную Англии – не обязанность Беллингема»

Тренер сборной Англии – о полузащитнике «Реала»

09 июня 2024, 14:29 |
153
0
Гарет САУТГЕЙТ: «Вести за собой сборную Англии – не обязанность Беллингема»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт накануне старта Евро-2024 оценил лидерские качества полузащитника «Реала» Джуда Беллингема:

«Сможет ли Беллингем вести за собой команду? Я уверен, что сможет, но это не входит в его обязанности. Я уверен, что он способен справиться с давлением, но мы не ставим всё на Джуда. У нас много хороших игроков.

И это коллективное дело – поехать и попытаться выиграть турнир. Он, конечно, игрок с потрясающим менталитетом и окажет большое влияние на всю команду».

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Гарет Саутгейт сборная Англии по футболу Евро-2024 Джуд Беллингем
Олег Дидух Источник: BBC
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